Камчатский метеокомментарий, 10 февраля

10.02.2017 05:36:57 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 10 февраля

В 5 часов в в Петропавловске-Камчатском было -2°C, значительная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-восточный, 4 м/с., атмосферное давление: 730 мм рт.ст., относительная влажность: 97%.

Предварительный прогноз:

Утро: -1°, значительная облачность, небольшой снег, ветер северный, северо-восточный, 3 м/с., атмосферное давление: 730 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.

День: 0°, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, северо-восточный, 4 м/с., атмосферное давление: 731 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.

Вечер: 0°, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, северо-восточный, 4 м/с, атмосферное давление: 732 мм рт. ст., относительная влажность 97%.

Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 15 часов — нет заметных возмущений; 15 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.  

Долгота светового дня:  9’38’’ (+3”).

Луна: 99%, растущая.

Сегодня - Ефремов день.

Народ приметил: на Ефрема домового закармливают. Ефрем — ветродуй, запечник, прибаутник, сверчковый заступник. Подмечали: "Ветер на Ефрема — к сырому году", "Пронесся ветер — лето скорее всего будет сырое и холодное", "Не к добру летнему Ефремов ветер".

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 10 февраля, 4.45 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page