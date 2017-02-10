Камчатский метеокомментарий, 10 февраля

10.02.2017 05:36:57 (GMT+12)
В 5 часов в в Петропавловске-Камчатском было -2°C, значительная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-восточный, 4 м/с., атмосферное давление: 730 мм рт.ст., относительная влажность: 97%.
Предварительный прогноз:
Утро: -1°, значительная облачность, небольшой снег, ветер северный, северо-восточный, 3 м/с., атмосферное давление: 730 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.
День: 0°, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, северо-восточный, 4 м/с., атмосферное давление: 731 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.
Вечер: 0°, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, северо-восточный, 4 м/с, атмосферное давление: 732 мм рт. ст., относительная влажность 97%.
Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 15 часов — нет заметных возмущений; 15 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.
Долгота светового дня: 9’38’’ (+3”).
Луна: 99%, растущая.
Сегодня - Ефремов день.
Народ приметил: на Ефрема домового закармливают. Ефрем — ветродуй, запечник, прибаутник, сверчковый заступник. Подмечали: "Ветер на Ефрема — к сырому году", "Пронесся ветер — лето скорее всего будет сырое и холодное", "Не к добру летнему Ефремов ветер".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 10 февраля, 4.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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