Камчатский метеокомментарий, 10 февраля

10.02.2017 05:36:57 (GMT+12)

В 5 часов в в Петропавловске-Камчатском было -2°C, значительная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-восточный, 4 м/с., атмосферное давление: 730 мм рт.ст., относительная влажность: 97%.



Предварительный прогноз:



Утро: -1°, значительная облачность, небольшой снег, ветер северный, северо-восточный, 3 м/с., атмосферное давление: 730 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.



День: 0°, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, северо-восточный, 4 м/с., атмосферное давление: 731 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.



Вечер: 0°, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, северо-восточный, 4 м/с, атмосферное давление: 732 мм рт. ст., относительная влажность 97%.



Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 15 часов — нет заметных возмущений; 15 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 9’38’’ (+3”).



Луна: 99%, растущая.



Сегодня - Ефремов день.



Народ приметил: на Ефрема домового закармливают. Ефрем — ветродуй, запечник, прибаутник, сверчковый заступник. Подмечали: "Ветер на Ефрема — к сырому году", "Пронесся ветер — лето скорее всего будет сырое и холодное", "Не к добру летнему Ефремов ветер".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 10 февраля, 4.45 (кмч).