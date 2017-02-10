Анонс свежего выпуска еженедельника «Аргументы недели», № 5

10.02.2017 01:10:57 (GMT+12)
Пациент в объективе
№ 5 (547) от 9 февраля 2017 [«Аргументы Недели », Екатерина АЛТАЙСКАЯ ]
Проблему с очередями в поликлиниках постараются решить с помощью четырёх тысяч видеокамер. До конца 2017 года департамент здравоохранения собирается организовать видеонаблюдение в 642 медицинских учреждениях.
Мониторинг
В поле зрения камер попадут не только поликлиники, но и травмпункты. Оборудование разместят возле кабинетов: терапевтов, педиатров и дежурных врачей. А ещё видеоконтроль появится в холлах с электронными аппаратами, при помощи которых пациент может записаться на приём. В департаменте поясняют: главная цель нововведения – «мониторинг очередей». Быстрый и объективный. А заодно видеозаписи могут помочь разрешать конфликты врачей и пациентов.
Что же произойдёт, если человеку, например, откажут в медицинской помощи. Доступ к видеозаписи разговора есть только у чиновников. Но ведь городское здравоохранение в лице врача как раз и является участником конфликта! «О каких объективности и равенстве может идти речь?» – удивляется Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов. Систему видеонаблюдения нужно организовать так, чтобы она защитила не только врача, но и больного. Во-первых, владеть записями с видеокамер должен Росздравнадзор. Во-вторых, пациенту необходима возможность смотреть видео конфликтной ситуации, в которой он оказался. Иначе он не сможет вовремя доказать своё право на лечение.
Что касается очередей. «Камеры – это дорогостоящий способ контроля над очередью, когда люди уже записаны на приём к врачу. Мониторинг можно сделать более дешёвым. Например, выборочные проверки или изучение мнений пациентов», – констатирует Гузель Улумбекова, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением. Но очередь – это только время, которое больной провёл перед кабинетом врача. Если вы сегодня записываетесь к кардиологу или неврологу, а врач примет вас через неделю или две, это уже непорядок. Так же как ожидание целый месяц УЗИ, и сроки всецело зависят от количества пациентов и пропускной способности поликлиники. А пропускная способность зависит от обеспеченности врачами участковой службы, которых в Москве катастрофически не хватает: в 2015 году их было уже в 1,8 раза меньше, чем предусмотрено нормативными актами. Всего 4700 специалистов вместо 8400! Гузель замечает, что средства из московского бюджета необходимо тратить на привлечение врачей в отрасль и повышение их квалификации.
А власти, наоборот, полагают, чтопроблема очередей в московских поликлиниках решается, и весьма успешно. Об этом ещё летом 2016 года сообщал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Судите сами: в январе – апреле 2015 года 1,29 млн пациентов ожидали приёма терапевта по 40 минут и дольше. Всего за год цифра сократилась до 255 тысяч.
А большинство москвичей, обратившихся к участковому доктору – 4,7 млн, – уже в январе – апреле 2016 года попали на консультацию в первые же двадцать минут. Чуть более полумиллиона человек ждали от 20 до 40 минут.
Затянувшееся ожидание отмечает ситуационный центр Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Данные о лечении жителей столицы давно уже стали электронными. Есть даже компьютерная карта Москвы, на которой отмечены городские поликлиники. Как только хотя бы один больной задерживается в очереди на 40 минут, на карте загорается красный свет. Сотрудники центра сразу видят, где так долго не принимают пациента.
О тайне лечения
И всё-таки «мониторинг очередей» решили усилить видеокамерами. «Ситуационный центр и непосредственно руководитель департамента Алексей Хрипун смогут получать видеоинформацию в режиме онлайн, – рассказал замглавы департамента здравоохранения Алексей Погонин. – Мы будем отслеживать, как организуют работу с пациентами, правильно ли выстроена маршрутизация. Видео даст быстрое понимание, почему образуются очереди и задерживается приём. И мы сразу сможем устранить эти причины совместно с главврачами поликлиник».
«Что такое врачебная тайна? Это не только диагнозы и рецепты, но и информация о том, что человек обратился за помощью», – разъясняет Александр Саверский. При видеоконтроле в поле зрения камер попадут не только очереди, но и те сведения, которые должны хранить в строжайшем секрете и врач, и медсестра, и даже регистратура. Когда пациент записывается на приём в инфомате, он вводит свои личные данные. А если заболевший гражданин смотрит в коридоре поликлиники только что выданное заключение врача? Медицинские данные, когда они в электронном виде, очень легко приобрести или похитить, не раз обращали внимание специалисты по компьютерной безопасности. И этот вид информации пользуется очень большим спросом. Кто и как воспользуется безобидной на первый взгляд информацией о том, что человек болел и проходил лечение?
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