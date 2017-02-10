Камчатский гороскоп, 10 - 12 февраля

10.02.2017 01:10:58 (GMT+12)
Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:
В пятницу вероятно оптимистичное настроение и склонность к креативу и максимальному раскрытию творческого потенциала. Недавние инициативы получат развитие. Появятся подходящие условия для деловых достижений, подвигов во имя любви или идеи. Также день располагает к консолидации усилий, формирует командный дух.
В субботу общее увлечение или неординарная творческая задача могут сгладить разницу поколений, помочь образованию или воссоединению групп по интересам и убеждениям. Не стоит откладывать обсуждение планов, особенно организационной и развлекательной части.
Воскресенье — подходящий день для корпоративных и детских праздников, рекламных акций, торжественных церемоний.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Молчанова.
Рейтинг дней: 4.
Дни благоприятны для жителей улиц Морской, Гастелло, Ракетной, Озерной, районов КП – 4 км, Звездная – Горизонт-Север, 11 (в краевом центре), Кировской (в Елизове), поселка Нагорный, а также гостей этих мест и работников офисов, там рас положенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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