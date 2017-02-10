На Камчатке прошла олимпиада школьников по ОБЖ

10.02.2017 01:10:57 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5457



Оказание помощи пострадавшему, ремонт общевойскового защитного комплекта подручными средствами, преодоление зоны химического заражения – эти и многие другие навыки по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» продемонстрировали камчатские школьники 7 и 8 февраля. В эти дни на Камчатке проходил региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.



В ней приняли участие более 30 учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ.



Как рассказал начальник отдела территориального взаимодействия ГУ МЧС России по Камчатскому краю Александр Таранников, школьники в ходе проведения олимпиады смогли продемонстрировать свои теоретические знания и практические навыки в следующих дисциплинах: определение азимута на объект, оказание помощи пострадавшим, применение индивидуальной аптечки, преодоление зоны химического заражения.



На одном из этапов участникам олимпиады необходимо было обнаружить повреждение общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и устранить недостатки с помощью подручных средств. После этого школьники входили в зону условного химического заражения и примерно на середине своего пути получали очередную вводную – у девятиклассников по легенде была порвана соединительная трубка между противогазом и фильтрующей коробкой, у ребят старших классов была порвана шлем-маска. За секунды им необходимо было определить свои дальнейшие действия и преодолеть зону заражения без ущерба для здоровья.



Кроме этого, школьникам необходимо было продемонстрировать свои знания при оказании помощи пострадавшему с кровотечением, ожогом третьей степени, правильно выполнить искусственное дыхание, вызове скорой медицинской помощи.



За правильностью действий наблюдали представители Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, Камчатского спасательного центра МЧС России, КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае», Института повышения квалификации педагогических кадров, Камчатского дома детского и юношеского туризма и экскурсий, а также образовательного центра «Эврика».



В большинстве случаев молодые люди и девушки справились с предложенными заданиями.



Победители и призеры олимпиады будут определены в ближайшее время.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

