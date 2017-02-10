В Камчатском спасательном центре МЧС России прошел день открытых дверей

10.02.2017 01:10:56 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5456



В Камчатском спасательном центре МЧС России прошел день открытых дверей



Камчатский спасательный центр МЧС России посетили уполномоченные по решению задач в области гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В рамках Дня открытых дверей они познакомились с организацией, задачами, которые выполняют сотрудники спасательного воинского подразделения в повседневной деятельности и при возникновении последствий природного и техногенного характера.



Для гостей были подготовлены учебные места, где спасатели представили современные образцы военной техники, применяемые камчатскими спасателями: автомобиль для обеззараживания местности, техники, элементов одежды, зданий и сооружений, а также аварийно-спасательные машины, предназначенные для доставки спасателей к месту чрезвычайной ситуации. Такие автомобили оснащены гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, носилками, бензопилами, электроосветительными станциями, специальными воздушными подушками, снаряжением для подъема или спуска людей по веревке с высоты.



Также слушатели увидели работу кинологических расчётов, условия содержания поисковых собак и основы их дрессировки.



По результатам проведённого занятия преподаватель Камчатского учебно-методического центра по ГО, ЧС и пожарной безопасности Олег Соколов выразил благодарность начальнику Камчатского спасательного центра Александру Киргинекову за высокую организацию в проведении теоретических и практических занятий.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-центре камчатского Спасательного центра МЧС России.

