У истории паруса много начал и много путей!

10.02.2017 01:10:56 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5455



15 февраля 2017 года выставка под таким названием начнет свою работу в Камчатском краевом объединенном музее.



Парусные суда всех эпох и народов - живые свидетельства трудного и извилистого пути человечества к прогрессу, пути ошибок и побед, жестокости и благородства.



На выставке представлены разнообразные макеты парусников, среди них можно увидеть суда, рассказывающие о истории открытия и освоения Камчатки: это и деревянный «коч» С. Дежнева, пакетботы Св.Петр и Св.Павел, удивительный фрегат «Паллада».



Также предметы фалеристики, почтовые марки, книги будут интересны многим посетителям.



Особую колоритность выставке придадут художественные работы и фотографии из фондов музея.



Паруса есть и будут всегда, пока живут на свете «чудаки», которым нужны- ветер, трудности, радость победы и настоящая дружба.



Выставка работает с 15 февраля по 19 марта 2017 года.



Проект организован при поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Дополнительная информация

http://www.kamchatka-museum.ru

VK.Com/kammuseum

т. 412-644

ул. Ленинская, дом 20, г. Петропавловск-Камчатский

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