У истории паруса много начал и много путей!

10.02.2017 01:10:56 (GMT+12)
ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5455
15 февраля 2017 года выставка под таким названием начнет свою работу в Камчатском краевом объединенном музее.
Парусные суда всех эпох и народов - живые свидетельства трудного и извилистого пути человечества к прогрессу, пути ошибок и побед, жестокости и благородства.
На выставке представлены разнообразные макеты парусников, среди них можно увидеть суда, рассказывающие о истории открытия и освоения Камчатки: это и деревянный «коч» С. Дежнева, пакетботы Св.Петр и Св.Павел, удивительный фрегат «Паллада».
Также предметы фалеристики, почтовые марки, книги будут интересны многим посетителям.
Особую колоритность выставке придадут художественные работы и фотографии из фондов музея.
Паруса есть и будут всегда, пока живут на свете «чудаки», которым нужны- ветер, трудности, радость победы и настоящая дружба.
Выставка работает с 15 февраля по 19 марта 2017 года.
Проект организован при поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Дополнительная информация
http://www.kamchatka-museum.ru
VK.Com/kammuseum
т. 412-644
ул. Ленинская, дом 20, г. Петропавловск-Камчатский
(остановка «Городская администрация»)
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