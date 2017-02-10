У истории паруса много начал и много путей!

10.02.2017 01:10:56 (GMT+12)

У истории паруса много начал и много путей!

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5455

15 февраля 2017 года  выставка под таким названием начнет  свою работу в Камчатском краевом объединенном музее.

Парусные суда всех эпох и народов - живые свидетельства трудного и извилистого пути человечества к прогрессу, пути ошибок и побед, жестокости и благородства.

На выставке представлены разнообразные макеты парусников, среди них можно увидеть суда, рассказывающие  о истории открытия и освоения Камчатки: это и  деревянный «коч» С. Дежнева, пакетботы Св.Петр и Св.Павел, удивительный фрегат «Паллада».

      Также  предметы фалеристики,  почтовые   марки,  книги  будут интересны многим посетителям.

      Особую  колоритность выставке придадут  художественные работы и  фотографии  из фондов музея.  

     Паруса есть и будут всегда, пока живут на свете «чудаки», которым нужны- ветер, трудности, радость победы и настоящая дружба.

Выставка работает с  15 февраля по 19 марта 2017 года.

Проект организован при поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Дополнительная информация
http://www.kamchatka-museum.ru
VK.Com/kammuseum
т. 412-644
ул. Ленинская, дом 20, г. Петропавловск-Камчатский
(остановка «Городская администрация»)

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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