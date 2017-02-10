Ансамбль «Мэнго» выступит на празднике в честь детской гонки «Дюлин»

10.02.2017 00:42:31 (GMT+12)

Артисты прославленного корякского ансамбля национального танца «Мэнго» выступят перед гостями спортивного праздника, посвящённого старту детской гонки на собачьих упряжках «Дюлин». Об этом сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению «Берингии-2017».



«Легендарный "Мэнго" отроет концертную программу, подготовленную для тех, кто придёт поддержать юных каюров Камчатки, - сказали в оргкомитете. - Своё творчество в рамках праздника представят и другие коллективы региона. Музыкальный подарок для зрителей также готовят артисты известного детского музыкального театра из Москвы "Домисолька"».



Спортивный праздник в честь «Дюлин» состоится 23 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова. Вход на трибуны свободный для всех желающих. Мероприятие начнётся ровно в полдень. Старт соревнованиям будет дан в 12.20 после торжественного парада каюров. Культурный блок программы пройдёт с 13.15. Закрытие соревнований запланировано на 15.00.



Напомним, в этом году «Дюлин» пройдёт за два дня до официального открытия «Берингии-2017». На старт детской гонки на собачьих упряжках выйдут спортсмены в возрасте от 7 до 17 лет. В зависимости от возрастной группы участники покажут свои навыки управления упряжками с двумя или четырьмя собаками. Комментировать спортивный блок мероприятия будет известный ведущий телеканала «Моя планета», автор фильма «В одной упряжке», журналист, участник «Берингии-2015» Григорий Манёв.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.