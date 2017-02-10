Краевой минтранс проведёт служебную проверку в «Камчаттрансфлоте»

10.02.2017 00:42:31 (GMT+12)
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края начало служебную проверку в подведомственном учреждении - ГУП Камчатского края «Камчаттрансфлот». Поводом для разбирательства стало возбуждение административного производства в отношении капитана теплохода «Василий Завойко» по факту обнаружения на борту судна груза без соответствующих документов.
«Капитан судна, ответственный за перевозку грузов, в настоящее время отстранён от исполнения своих обязанностей. Решение о его дальнейшей работе будет принято по результатам детальной проверки, - сказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов. – Но наша позиция в данном вопросе однозначна: виновные в том, что на борту судна находился груз без необходимых сопроводительных документов, должны понести всю меру ответственности. Подобные действия недопустимы! "Камчаттрансфлот" является одним из продолжателей добрых традиций камчатского судоходства, и его сотрудники должны безукоризненно соблюдать все нормы и требования законодательства».
Груз без документов на борту теплохода «Василий Завойко» был обнаружен 31 января сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. На борту судна, вернувшегося в порт Петропавловска-Камчатского из рейса на Командорские острова, находилось около 400 кг продукции, в том числе лососёвой икры без документов. По факту выявленных нарушений в отношении капитана судна возбуждено административное производство.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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