Виктория Сивак: на Камчатке растёт популярность профессии педагога

10.02.2017 00:42:29 (GMT+12)

В Камчатском крае стало больше молодых педагогов. За последние 4 года значительно увеличилось количество студентов педагогического колледжа. Трудоустройство выпускников по полученным специальностям составило 87%. Такие результаты стали возможны благодаря организации своевременной и масштабной профориентационной работы, систематическому взаимодействию со школьниками, их родителями и руководителями образовательных организаций. Об этом рассказала министр образования и науки Камчатского края Виктория Сивак.



Рост интереса к профессии педагога обусловлен тем, что в течение последних 5 лет на государственном и региональном уровнях реализуются программы, направленные на повышение престижа учительского труда. Одним из механизмов стимулирования педагогов к повышению качества работы стало введение новых условий оплаты труда. Эффективный контракт заключили свыше 90% педагогических работников образовательных организаций.



«Несмотря на имеющие кадровые проблемы в отдельных муниципалитетах, ситуация в регионе начинает постепенно меняться. Доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет на Камчатке выросла с 20% в 2013 году до 29% в 2016., - отметила Виктория Сивак.



В настоящее время Министерством образования и науки Камчатского края совместно с КамГУ имени Витуса Беринга формируются подходы по привлечению камчатских школьников на обучение по направлению подготовки «Педагогическое образование», в первую очередь, на подготовку учителей физико-математического профиля – самого востребованного в школах края. Также прорабатываются вопросы организации масштабных профориентационных мероприятий со школьниками, в том числе организации довузовской подготовки, возобновления работы Малой школьной академии, позволяющей приобрести первичный опыт педагогической деятельности и сделать осознанный выбор профессии.



Отметим, что на сегодняшний день в регионе работает порядка 6000 педагогов, из них около 2500 – учителя школ. Согласно данным мониторинга имеющихся вакансий в образовательных учреждениях, самыми востребованными педагогическими профессиями в крае являются – учителя начальных классов, математики, физики, русского языка и литературы.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.