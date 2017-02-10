Молодогвардейцы и «Ангел надежды»

10.02.2017 00:42:28 (GMT+12)
Волонтеры Благотворительного фонда «Дети ждут родителей» - активисты Петропавловск-Камчатского и Елизовского местных отделений «Молодой Гвардии Единой России» приняли участие в акции по созданию своими руками кукол-ангелочков для подопечных фонда «Спаси жизнь» в преддверии Всемирного дня онкобольного ребенка.
Волонтеры 7 февраля 2017 года посетили Центр развития семейных форм устройства «Радуга» и помогали воспитанникам учреждения создавать - куколок-оберегов.
«Дети имели возможность творить, создавать свои индивидуальные работы для онкологически больных детей, а также для себя и своих друзей, близких» - рассказал президент БФ «Дети ждут родителей» - Полина Шишканова.
«В акции приняло участие более 20 человек, которые создали для подопечных фонда «Спаси жизнь» 27 ангелочков-оберегов» - отметила руководитель отделения Молодой Гвардии в г. Елизово, волонтер БФ «Дети ждут родителей» — Мария Радайкина.
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