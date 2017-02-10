В день российской науки депутаты Камчатского края организовали для школьников экскурсию в Интересариум

10.02.2017 00:42:29 (GMT+12)

В день российской науки депутаты Камчатского края организовали для школьников экскурсию в Интересариум

Председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Камчатского края Татьяна Ткаченко и заместитель председателя комитета  по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства Владимир Агеев 7 февраля в День российской науки организовали для воспитанников 9-го класса 30-ой школы краевой столицы экскурсию в  Дом занимательной науки и творчества «Интересариум». Экспозицию детям показал  директор учреждения Сергей Самойленко.

«Мы хотели ребятам показать, что есть вот такой научно-познавательный  центр для активных, одаренных, талантливых, любознательных  детей. Здесь можно увидеть, как работают законы природы, физики, математики и так далее.

Прекрасно, что в нашем городе открыт такой научный музей с замечательными экспонатами. Надеемся, что дети полюбят этот центр и эта встреча будет не последней. Кто знает, кто-то из сегодняшних  мальчишек и девчонок, сделав первый шаг в такой научный центр, в дальнейшем  свою жизнь посвятит науке», -  сказала Ткаченко. Она добавила, что работа с подрастающим поколением всегда будет в числе приоритетов комитета по социальной политике краевого парламента. «Мы должны дать им верные ориентиры, чтобы дети могли планировать своё будущее, зная какие возможности им может дать современная Камчатка», - сказала председатель комитета.

Общаясь с детьми, Агеев и Ткаченко рассказали ребятам, что сегодня у Камчатки большие перспективы. Создание на полуострове Территории опережающего развития, реализация других важнейших проектов, заявленный государственный приоритет развития Дальнего Востока дает все основания рассчитывать, что уже в ближайшие годы молодежь сможет получить здесь интересную, перспективою и высокооплачиваемую работу по душе. В том числе, в сфере науки. По словам Агеева, наш полуостров всегда  привлекал серьезных ученых. «Сегодня многие из МГУ, МГТУ стремятся приехать на Камчатку, провести исследования. Для них Камчатка – это необычный, не до конца исследований край, где можно реализовать себя, как ученого. Оставшись здесь, вы имеете все шансы сказать новое слово в науке. В центральной части страны вы, в лучшем случае, будете одним из многих. Мы бы хотели, чтобы свой потенциал вы использовали для Камчатки во всю мощь», - сказал Владимир Агеев.

Об этом корреспонденту «ПК»  сообщили в Законодательном Собрании Камчатского края.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page