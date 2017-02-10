В день российской науки депутаты Камчатского края организовали для школьников экскурсию в Интересариум

10.02.2017 00:42:29 (GMT+12)
Председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Камчатского края Татьяна Ткаченко и заместитель председателя комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства Владимир Агеев 7 февраля в День российской науки организовали для воспитанников 9-го класса 30-ой школы краевой столицы экскурсию в Дом занимательной науки и творчества «Интересариум». Экспозицию детям показал директор учреждения Сергей Самойленко.
«Мы хотели ребятам показать, что есть вот такой научно-познавательный центр для активных, одаренных, талантливых, любознательных детей. Здесь можно увидеть, как работают законы природы, физики, математики и так далее.
Прекрасно, что в нашем городе открыт такой научный музей с замечательными экспонатами. Надеемся, что дети полюбят этот центр и эта встреча будет не последней. Кто знает, кто-то из сегодняшних мальчишек и девчонок, сделав первый шаг в такой научный центр, в дальнейшем свою жизнь посвятит науке», - сказала Ткаченко. Она добавила, что работа с подрастающим поколением всегда будет в числе приоритетов комитета по социальной политике краевого парламента. «Мы должны дать им верные ориентиры, чтобы дети могли планировать своё будущее, зная какие возможности им может дать современная Камчатка», - сказала председатель комитета.
Общаясь с детьми, Агеев и Ткаченко рассказали ребятам, что сегодня у Камчатки большие перспективы. Создание на полуострове Территории опережающего развития, реализация других важнейших проектов, заявленный государственный приоритет развития Дальнего Востока дает все основания рассчитывать, что уже в ближайшие годы молодежь сможет получить здесь интересную, перспективою и высокооплачиваемую работу по душе. В том числе, в сфере науки. По словам Агеева, наш полуостров всегда привлекал серьезных ученых. «Сегодня многие из МГУ, МГТУ стремятся приехать на Камчатку, провести исследования. Для них Камчатка – это необычный, не до конца исследований край, где можно реализовать себя, как ученого. Оставшись здесь, вы имеете все шансы сказать новое слово в науке. В центральной части страны вы, в лучшем случае, будете одним из многих. Мы бы хотели, чтобы свой потенциал вы использовали для Камчатки во всю мощь», - сказал Владимир Агеев.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Законодательном Собрании Камчатского края.
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