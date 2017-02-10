По инициативе краевого депутата Владимира Агеева на Камчатке на базе КамГТУ будет создан центр развития юных изобретателей

10.02.2017 00:42:27 (GMT+12)

7 февраля в День российской науки депутат краевого парламента Владимир Агеев вручил патент на изобретение ученику 30-ой школы Артему Опрышко. Это первый в истории Петропавловска-Камчатского школьник, получивший такой патент.



Церемония состоялась в КамчатГТУ на кафедре электрооборудования и радиооборудования судов, при которой действует секция технического творчества. Её воспитанники имеют уже не мало патентов на изобретения и с удовольствием провели презентацию для учеников 30-ой школы. В университете уверены, что у камчатских детей большой потенциал, и Артем далеко не последний юный изобретатель.



«Конечно, Артем подготовил изобретение под руководством доктора наук, профессора КамчатГТУ Владимира Швецова. Но сам факт, что именно ученик школы получил патент – это уже говорит о первых примерах серьезного взаимодействия в области научных исследований общеобразовательной и высшей школы на Камчатке», - сказал Владимир Агеев.



Депутат сообщил, что совместно с комитетом по социальной политике краевого парламента под председательством Татьяны Ткаченко разрабатывается план мероприятий по повышению качество этого взаимодействия. В частности, в краевой столице планируется создать центр для развития одаренных школьников-изобретателей. «На первом этапе мы наладим взаимодействие КамчатГТУ с физико-математической школой Петропавловска. Такая договорённость уже есть. Центр будет работать по нескольким направлениям. Сегодня нам представили техническое. Есть в планах подключить информационные технологии, химию и другие науки. КамчатГТУ обладает всем необходимым лабораторным оборудованием. А самое главное – есть кадровый потенциал: профессорско-преподавательский состав, который готов работать со школьниками, развивать их как юных изобретателей. Важнейшая задача этого центра еще и в том, чтобы ребята, которые будут привлечены к науке, оставались в дальнейшем учиться и трудиться на камчатской земле», - сказал Агеев. Краевые депутаты Владимир Агеев и Татьяна Ткаченко взяли на себя координацию создания центра развития юных изобретателей.



Сам Артем рассказал, что изобрел оголовок для водяных скважин, который позволяет более бережно сохранять водные ресурсы на месторождениях. «Он не дает при большом напоре выйти на поверхность из скважины лишней воде и заболотить местность там, где источники находятся глубоко под землей. Источники чистой воды – это большая ценность. Особенно это актуально для месторождений у нас под вулканами, где серьезные залежи воды», - сказал Артем. Он добавил, что сделал свое изобретение год назад, будучи учеником 10-го класса. И сегодня его приспособление уже широко используется на Камчатке при добыче питьевой воды.



Добавим, что в этот же день краевые депутаты Владимир Агеев и Татьяна Ткаченко в честь профессионального праздника вручили награды от Законодательного Собрания профессорско-преподавательскому составу КамчатГТУ.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Законодательном Собрании Камчатского края.