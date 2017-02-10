Заседание Совета по вопросам гармонизации межнациональных отношений под председательством Главы Петропавловска Виталия Иваненко состоялось в краевой столице

10.02.2017 00:42:32 (GMT+12)

Первое в этом году заседание Совета по вопросам гармонизации межнациональных отношений под председательством Главы Петропавловска Виталия Иваненко состоялось в краевой столице, 8 февраля. На заседании было рассмотрено три вопроса.



Открывая заседание Совета, Виталий Иваненко сказал, что основная задача всех членов данного совещательного органа предложить и принять меры, которые бы эффективно и действенно влияли на укрепление общенационального единства.



«Россия - многонациональное и многоконфессиональное государство. Это всегда было её отличительной чертой, достоинством и преимуществом. Это то самое “лоскутное одеяло”, которое создает своего рода палитру, где народы и нации дополняют друг друга. И нам нужно вернуть и укрепить это восприятие», - сказал Виталий Иваненко.



Один из членов Совета, возглавлявший региональную общественную организацию «Содружество» в 2015-2016гг., Виталий Кибалов поблагодарил администрацию Петропавловска за плодотворную совместную работу, направленную на гармонизацию межнациональных отношений в городском округе.



«Очень важно то, что межнациональные объединения Камчатского края, Советы и Правления которых находятся в Петропавловске-Камчатском, через своих руководителей имеют прямой контакт с руководством города. Важно это потому, что общественные объединения могут быть всегда услышаны и на любую возникшую проблему, практически мгновенно идет реакция администрации города, принимаются в оперативном порядке те или иные решения, - подчеркнул Виталий Кибалов. - Участвуя в Совете при Главе ПКГО, представители национальных объединений могут получать нужную, важную, неискаженную информацию из первых уст и, более того, влиять на те или иные процессы, происходящие в Петропавловске-Камчатском».



По итогам заседания Совета было принято решение активизировать работу по укреплению межнационального единства и согласия, сохранению самобытности и, в тоже время, ассимиляции культур.



В заключительном слове Глава Петропавловска Виталий Иваненко отметил активную жизненную позицию членов Совета и значительный вклад в дело укрепления межнациональных отношений, сохранение и развитие культуры и традиций народов, проживающих на территории краевой столицы, формирование позитивного восприятия этнического и конфессионального многообразия, интереса к другим культурам, уважения присущих им ценностей и традиций.



Добавим, Совет при Главе Петропавловск-Камчатского городского округа по вопросам гармонизации межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений был создан в 2015 году. Согласно Положению о Совете, его главными задачами являются разработка и реализация мер, направленных на укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории городского округа, а также содействие организации и проведению совместных национально-культурных мероприятий, направленных на укрепление дружбы между представителями различных национальностей.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.