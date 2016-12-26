Установлен новый порядок оплаты ОДН: плата за общедомовые нужды будет отражена в квитанциях управляющих организаций

10.02.2017 00:42:32 (GMT+12)
С января 2017 года установлен новый порядок оплаты за общедомовые нужды. Плата за ОДН из квитанций ресурсоснабжающих организаций перейдет в квитанции управляющих компаний. Изменение в расчет платы за ОДН внесло соответствующее Постановление Правительства РФ № 1498 от 26.12.2016 года.
Заместитель директора МАУ «Рассчетно кассовый центр г. Петропавловска-Камчатского» Людмила Гусевская отметила, что нововведения не приведут к росту платежа, потому что расходы на ОДН и сейчас включены в платеж, но не в плату за содержание жилого помещения, а в совокупный платеж за жилищно-коммунальные услуги.
«Согласно данному постановлению с 1 января 2017 года плата за коммунальный ресурс, предоставленный на общедомовые нужды остаётся только у жителей домов, которые выбрали непосредственный способ управления своим многоквартирным домом, либо не выбрали его совсем. В тех домах, где управляющая компания выбрана или организовано товарищество собственников жилья плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды уходит из квитанции ресурсоснабжающих организаций. При этом, в квитанции управляющей организации возникнет плата за коммунальные ресурсы, предоставленные на содержание общедомового имущества – холодную и горячую воду и электричество. Размер этой платы сопоставим с прежней платой за ОДН, и в целом, платеж гражданина останется неизменным, хотя в отдельных случаях, может произойти незначительное изменение платы в ту или иную сторону», - отметила Людмила Гусевская.
В Рассчетно-кассовом центре по жилищно-коммунальному хозяйству г. Петропавловска-Камчатского напомнили, что горожане могут обратиться на участки РКЦ за оформлением субсидии. Меры социальной поддержки предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате ЖКУ либо при наличии соглашения о погашении долга в рассрочку и соблюдении графика платежей. Размер выплат рассчитывается для каждой семьи индивидуально и зависит от размера фактических затрат на оплату ЖКУ (в пределах социальной нормы), совокупного дохода семьи, размера выплачиваемых федеральных субсидий и льготных компенсаций.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+