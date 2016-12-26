Установлен новый порядок оплаты ОДН: плата за общедомовые нужды будет отражена в квитанциях управляющих организаций

10.02.2017 00:42:32 (GMT+12)

С января 2017 года установлен новый порядок оплаты за общедомовые нужды. Плата за ОДН из квитанций ресурсоснабжающих организаций перейдет в квитанции управляющих компаний. Изменение в расчет платы за ОДН внесло соответствующее Постановление Правительства РФ № 1498 от 26.12.2016 года.



Заместитель директора МАУ «Рассчетно кассовый центр г. Петропавловска-Камчатского» Людмила Гусевская отметила, что нововведения не приведут к росту платежа, потому что расходы на ОДН и сейчас включены в платеж, но не в плату за содержание жилого помещения, а в совокупный платеж за жилищно-коммунальные услуги.



«Согласно данному постановлению с 1 января 2017 года плата за коммунальный ресурс, предоставленный на общедомовые нужды остаётся только у жителей домов, которые выбрали непосредственный способ управления своим многоквартирным домом, либо не выбрали его совсем. В тех домах, где управляющая компания выбрана или организовано товарищество собственников жилья плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды уходит из квитанции ресурсоснабжающих организаций. При этом, в квитанции управляющей организации возникнет плата за коммунальные ресурсы, предоставленные на содержание общедомового имущества – холодную и горячую воду и электричество. Размер этой платы сопоставим с прежней платой за ОДН, и в целом, платеж гражданина останется неизменным, хотя в отдельных случаях, может произойти незначительное изменение платы в ту или иную сторону», - отметила Людмила Гусевская.



В Рассчетно-кассовом центре по жилищно-коммунальному хозяйству г. Петропавловска-Камчатского напомнили, что горожане могут обратиться на участки РКЦ за оформлением субсидии. Меры социальной поддержки предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате ЖКУ либо при наличии соглашения о погашении долга в рассрочку и соблюдении графика платежей. Размер выплат рассчитывается для каждой семьи индивидуально и зависит от размера фактических затрат на оплату ЖКУ (в пределах социальной нормы), совокупного дохода семьи, размера выплачиваемых федеральных субсидий и льготных компенсаций.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.