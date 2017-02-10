В администрации Петропавловска прошло совещание с водителями городских автопарков

10.02.2017 00:42:31 (GMT+12)

Встреча прошла по инициативе ассоциации муниципальных перевозчиков, а также руководителей предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров на регулярных маршрутах Петропавловска. На совместное совещание были приглашены представители администрации городского округа, а также контрольных органов – ГИБДД и УГАДН. Участники встречи обсудили наиболее частые нарушения, допускаемые водителями автобусов при осуществлении пассажирских перевозок.



Навести должный порядок в данной сфере потребовал Глава Петропавловска Виталий Иваненко. По его поручению и было инициировано данное собрание.



Как отметил председатель ассоциации перевозчиков «Транспортный союз» Павел Сайдачагов, на собрание были приглашены водители всех автобусных парков города.



«В настоящее время пассажирские перевозчики получают массу нареканий на работу водителей общественного транспорта как от граждан, так и от администрации. Подобные совещания с участием всех автопарков города и контролирующих органов помогут добиться значимых результатов в работе по улучшению качества пассажирских перевозок».



Заместитель руководителя Управления городского хозяйства Сергей Шеременко довел до сведения присутствующих информацию о проводимых рейдах в отношении перевозчиков. Он отметил, что водители не должны забывать о соблюдении мер транспортной безопасности и антитеррористический защищенности.



«Исходя из практики ранее проведенных рейдов, основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, стали «гонки водителей», грязные автобусы, реклама в салоне транспорта, агрессивная езда по дорогам, пропуск остановок, разговоры за рулем, невыдача билетов пассажирам, неработающие отопительные приборы и т.д. Всё это недопустимо при осуществлении пассажирских перевозок. Напоминаем ещё раз: подобные рейды будут проводиться на регулярной основе. За несоблюдение правил дорожного движения, а также требований, предъявляемых к состоянию пассажирского транспорта, будут наказаны как водители, так и их руководители», - подчеркнул Сергей Шеременко.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.