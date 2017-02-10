Жителей Камчатки проконсультируют по вопросам Интернет-торговли

10.02.2017 00:42:30 (GMT+12)

В преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей, для жителей Камчатского края организованы тематические «горячие линии» по вопросам Интернет-торговли. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



«До 20 февраля 2017 года специалисты управления и Центра гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае будут консультировать граждан о правилах продажи товара через Интернет, условиях возврата, изменениях законодательства при проведении проверок по защите прав потребителей, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг», - рассказали в ведомстве.



Консультацию можно получить по телефонам:



Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю

г. Петропавловск-Камчатский,

часы работы «горячей линии» с 8.30 до 16.27 обед с 13.00 до 13.45

8 (4152) 23-42-43

8 (4152) 23-23-43





ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д.18, каб.14,

консультационный центр,

часы работы «горячей линии» с 8.30 до 16.12, обед с 12.30 до 13.00

8 (4152) 43-37-20





ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

г. Елизово, ул. Первомайская, д. 5, консультационный пункт,

часы работы «горячей линии» с 8.30 до 16.42, обед с 13.00 до 14.00

8 (41531) 6-43-56





Тигильский район, п. Палана,

ул.50-летие Камчатского комсомола, д.19, консультационный пункт,

часы работы «горячей линии» с 8.30 до 16.42, обед с 13.00 до 14.00

8 (41543) 3-18-08





Мильковский район, с. Мильково,

ул. Советская, д.26, консультационный пункт, часы работы «горячей линии» с 8.30 до 17.12, обед с 13.00 до 14.00

8 (41533)2-12-31





Карагинский район, п. Оссора,

пер. Школьный, д.1, консультационный пункт,

часы работы «горячей линии» с 8.30 до 16.15, обед с 13.00 до 13.30

8 (41545) 4-14-76



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.