Жителей и гостей полуострова приглашают на выставку «Из поколения в поколение»

10.02.2017 00:42:28 (GMT+12)

Камчатский центр народного творчества приглашает гостей и жителей полуострова посетить выставку декоративно-прикладного искусства «Из поколения в поколение».

Открытие выставки состоится 10 марта в ЕРДК города Елизово. На экспозиции будут представлены предметы декоративно-прикладного и народного искусства трех поколений мастеров из села Мильково: Софьи и Надежды Голубовских и Раисы Толман.  

Экспонаты выставки выполнены в самых разных техниках. В экспозиции  картины из бересты, поделки из бисера, вязаные изделия, роспись по дереву и другие самобытные изделия.

Посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах по вышивке лентами и лепке из теста.

Выставка будет работать в течение месяца.

Информация по телефону: 8(4152)42-73-36, 8(41531)6-22-76, на официальном сайте kamcnt.ru , в группе «Вконтакте» vk.com/kamchtcnt.

Выставка организована Камчатским центром народного творчества и Елизовским районным домом культуры при поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Об этом корреспонденту «ПК»  сообщили в Камчатском центре народного творчества.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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