Жителей и гостей полуострова приглашают на выставку «Из поколения в поколение»

10.02.2017 00:42:28 (GMT+12)

Камчатский центр народного творчества приглашает гостей и жителей полуострова посетить выставку декоративно-прикладного искусства «Из поколения в поколение».



Открытие выставки состоится 10 марта в ЕРДК города Елизово. На экспозиции будут представлены предметы декоративно-прикладного и народного искусства трех поколений мастеров из села Мильково: Софьи и Надежды Голубовских и Раисы Толман.



Экспонаты выставки выполнены в самых разных техниках. В экспозиции картины из бересты, поделки из бисера, вязаные изделия, роспись по дереву и другие самобытные изделия.



Посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах по вышивке лентами и лепке из теста.



Выставка будет работать в течение месяца.



Информация по телефону: 8(4152)42-73-36, 8(41531)6-22-76, на официальном сайте kamcnt.ru , в группе «Вконтакте» vk.com/kamchtcnt.



Выставка организована Камчатским центром народного творчества и Елизовским районным домом культуры при поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Камчатском центре народного творчества.

