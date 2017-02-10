Жителей и гостей полуострова приглашают на выставку «Из поколения в поколение»

10.02.2017 00:42:28 (GMT+12)
Камчатский центр народного творчества приглашает гостей и жителей полуострова посетить выставку декоративно-прикладного искусства «Из поколения в поколение».
Открытие выставки состоится 10 марта в ЕРДК города Елизово. На экспозиции будут представлены предметы декоративно-прикладного и народного искусства трех поколений мастеров из села Мильково: Софьи и Надежды Голубовских и Раисы Толман.
Экспонаты выставки выполнены в самых разных техниках. В экспозиции картины из бересты, поделки из бисера, вязаные изделия, роспись по дереву и другие самобытные изделия.
Посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах по вышивке лентами и лепке из теста.
Выставка будет работать в течение месяца.
Информация по телефону: 8(4152)42-73-36, 8(41531)6-22-76, на официальном сайте kamcnt.ru , в группе «Вконтакте» vk.com/kamchtcnt.
Выставка организована Камчатским центром народного творчества и Елизовским районным домом культуры при поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Камчатском центре народного творчества.
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