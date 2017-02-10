Олимпиада по музыкальной теории “Виват, музыковед!” пройдет в крае

10.02.2017 00:42:30 (GMT+12)

12-13 февраля 2017 года в Камчатском колледже искусств при поддержке Министерства культуры Камчатского края состоится Краевая теоретическая олимпиада среди учащихся младших классов «Vivat, музыковед!». В ней буду участвовать ребята в возрасте до 12 лет.



Это состязание юных музыкантов-теоретиков стало на Камчатке уже традиционным: каждый год ученики детских музыкальных школ съезжаются на олимпиаду, чтобы решить труднейшие музыкальные задачи.



Задания для ребят разрабатывают и оценивают преподаватели отделения «Теория музыки» Камчатского колледжа искусств, они же входят в состав жюри. Это Елена Быкова, Оксана Кассап, Ирина Бакетина, Ольга Серебрянская и Ольга Трофимова. Председатель жюри - заместитель министра культуры Камчатского края, Елена Большакова.



На участие в олимпиаде заявлено 37 юных музыкантов из городов Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово, а также из посёлков Коряки, Раздольный и Усть-Камчатск.



12 февраля в 11.00 состоится открытие олимпиады. С 11.30 ребята будут выполнять конкурсные задания. 13 февраля в 15.30 состоится концерт, на котором участники представят свои творческие работы. Стоит отметить, что исполнение собственных сочинений состоится на олимпиаде впервые.



По завершении концерта состоится награждение участников.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-центре Министерства культуры Камчатского края.

