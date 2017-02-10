Курсы по техническому обеспечению культурно-досуговых программ проходят в Петропавловске-Камчатском

10.02.2017 00:42:25 (GMT+12)
С 6 по 11 февраля в Камчатском учебно-методическом центре проходят курсы повышения квалификации «Техническое обеспечение культурно-досуговых программ» для свето-звукооператоров, режиссеров учреждений культуры Камчатского края.
Программа курса очень насыщена и включает в себя не только лекции, но и практические занятия по работе с оборудованием.
Преподаватели Олег Поляков (звукорежиссер Камчатского центра народного творчества) и Павел Землянухин (директор компании «Петипа») в течение нескольких дней расскажут слушателям курсов о различномзвуковом и световом оборудовании, рассмотрят особенности настройки музыкальных инструментов. Слушатели так же изучат основы диджеинга для проведения музыкальных вечеров.
Дмитрий Петров (старший методист Камчатского дворца детского творчества) познакомит с компьютерными программами обработки видео для создания видеороликов.
10 февраля в рамках курса пройдут мастер-классы Максима Зайцева, официального представителя компании YAMAHA (г. Москва). Для наглядного обучения навыкам работы со звуковым оборудованием данной компании приглашены музыкальные исполнители и коллективы.
Подробная информация по телефону: 8 (415 2) 49-30-14 и на официальном сайте учреждения: www.krumc.ru
Курсы организованы при поддержке Министерства культуры Камчатского края и отдела повышения квалификации Камчатского учебно-методического центра.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в камчатском учебно-методическом центре.
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