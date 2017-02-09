Праздник российских дипломатов

09.02.2017 21:41:02 (GMT+12)

10 февраля в России празднуют День дипломатического работника. Несмотря на то, что дипломатия в России имеет многовековую историю, этот профессиональный праздник был учрежден Указом Президента Российской Федерации 31 октября 2002 года в связи с 200-летием МИД России. Выбор даты праздника не случаен - он связан с историей Посольского приказа. Именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание первого внешнеполитического ведомства России.



Позиции нашей страны на мировой арене укрепляются. В непростой обстановке России удается подтвердить и укрепить статус одного из ключевых гарантов безопасности и стабильности современного мира. МИД России всецело способствует реализации независимого и созидательного внешнеполитического курса нашего государства.



Отмечают этот День и на Камчатке. Представительство МИД России в г. Петропавловске-Камчатском было учреждено в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 года. Основная его задача – координировать международные связи Камчатского края и деятельность органов государственной власти в области международных отношений и международного сотрудничества, тем самым обеспечивая соблюдение принципа единства внешней политики нашего государства. Ни одно мероприятие международного характера, заключение международного соглашения не проходит без согласования с МИДом.



Кроме того, Представительство предоставляет услуги информационно-консультационного характера юридическим и физическим лицам в налаживании деловых связей, оказывает содействие в проверке надежности зарубежных партнеров, выдает в установленном порядке заграничные паспорта по заявкам органов государственной власти Камчатского края сотрудникам этих органов, направляемых ими за рубеж, оказывает визовую поддержку госорганам, ведет прием граждан и многое другое.



Штатная численность Представительства МИД в Петропавловске-Камчатском – 5 человек, руководителем является Виктор Владимирович Румянцев.



Мы от души поздравляем Виктора Владимировича и его коллектив с Днем дипломатического работника! Желаем здоровья, благополучия, профессионального роста и успехов на дипломатическом поприще на благо всей страны и, конечно же, Камчатского края.



Для сведения: адрес, телефоны, ссылки на аккаунты в соцсетях:



Адрес: 683000, Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 46

Телефон: 8(415-2) 42-47-33

Факс: 8(415-2) 42-48-47

E-mail: kamchatka@mid.ru



Часы работы:

понедельник - четверг с 9.00 до 18.00

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