Камчатка, 9 февраля: итоги дня

09.02.2017 19:54:48 (GMT+12)

Камчатка, 9 февраля: итоги дня

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/

На Камчатке «помолодели» педагоги.

В школе на Камчатке работал сторож, отсидевший за убийство.

В отдаленных районах Камчатки население «недополучает» банковские услуги.

Впервые на Камчатке патент на изобретение получил школьник.

Жителям Камчатки покажут «Романтику в природе».

Роспотребнадзор расскажет жителям Камчатки, как правильно совершать покупки в интернет-магазинах.

На Камчатке мужчина пытался украсть из магазина три тысячи рублей и несколько блоков сигарет.

Камчатский краевой музей приглашает на выставку, посвященную истории паруса.

Полиция просит помочь в розыске без вести пропавшего жителя Камчатки.

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки.

«Ростелеком» заявляет о расширении спутниковых каналов в шести отдаленных районах Камчатки.

Жительница Камчатки потеряла телефон и лишилась денег на счете

●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/

Ансамбль «Мэнго» выступит на открытии детской гонки «Дюлин».

Автомобилистов Камчатки приглашают на флешмоб в поддержку онкобольных детей.

В Петропавловске полицейские «застукали» в магазине вора с мешками сигарет.

Краевой минтранс начал служебную проверку в «Камчаттрансфлоте».

Пьяный житель Петропавловска не долго ездил на угнанной «Тойоте Лэнд Крузер Прадо».

Центробанк намерен повысить стоимость полисов ОСАГО на Камчатке.

ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/

Центр развития юных изобретателей появится в Петропавловске. Он откроется на базе КамчатГТУ.

На Камчатке стало больше молодых педагогов. В школах края требуются учителя начальных классов, математики, физики, русского языка и литературы.

Камчатский школьник запатентовал собственное изобретение. Это первый получивший патент юный учёный в истории Петропавловска.

На празднике в честь детской гонки на собачьих упряжках выступит ансамбль «Мэнго».  Творческий подарок для камчатцев также готовят артисты музыкального театра из Москвы.

Краевой Минтранс проведёт служебную проверку в «Камчаттрансфлоте». В отношении капитана теплохода «Василий Завойко» возбуждено административное производство.

Ски-альпинисты Камчатки выступят на чемпионате мира в Италии. Кроме Светланы Березань, которую призвали под армейские знамёна на игры вооружённых сил.  

Два камчатских водителя превысили скорость и спровоцировали аварии. Четыре человека пострадали в произошедших накануне ДТП.

На Камчатке стартовали учения подразделений реактивной артиллерии. В рамках полевого выхода артиллеристы выполнят боевые стрельбы из систем залпового огня «Град» и «Торнадо-Г».

Камчатцев просят помочь в розыске без вести пропавшего Никиты Конова. Он ушел из дома в начале ноября минувшего года.

Владимир Илюхин и Сергей Белов обсудили проблемы получения полисов ОСАГО. А также говорили об обеспечении наличностью жителей отдаленных районов Камчатского края.

Камчатская прокуратура добилась отмены необоснованного оправдательного приговора. Речь шла о преступлениях против половой свободы пяти малолетних девочек.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page