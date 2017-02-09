Камчатка, 9 февраля: итоги дня

09.02.2017 19:54:48 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
На Камчатке «помолодели» педагоги.
В школе на Камчатке работал сторож, отсидевший за убийство.
В отдаленных районах Камчатки население «недополучает» банковские услуги.
Впервые на Камчатке патент на изобретение получил школьник.
Жителям Камчатки покажут «Романтику в природе».
Роспотребнадзор расскажет жителям Камчатки, как правильно совершать покупки в интернет-магазинах.
На Камчатке мужчина пытался украсть из магазина три тысячи рублей и несколько блоков сигарет.
Камчатский краевой музей приглашает на выставку, посвященную истории паруса.
Полиция просит помочь в розыске без вести пропавшего жителя Камчатки.
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки.
«Ростелеком» заявляет о расширении спутниковых каналов в шести отдаленных районах Камчатки.
Жительница Камчатки потеряла телефон и лишилась денег на счете
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
Ансамбль «Мэнго» выступит на открытии детской гонки «Дюлин».
Автомобилистов Камчатки приглашают на флешмоб в поддержку онкобольных детей.
В Петропавловске полицейские «застукали» в магазине вора с мешками сигарет.
Краевой минтранс начал служебную проверку в «Камчаттрансфлоте».
Пьяный житель Петропавловска не долго ездил на угнанной «Тойоте Лэнд Крузер Прадо».
Центробанк намерен повысить стоимость полисов ОСАГО на Камчатке.
ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/
Центр развития юных изобретателей появится в Петропавловске. Он откроется на базе КамчатГТУ.
На Камчатке стало больше молодых педагогов. В школах края требуются учителя начальных классов, математики, физики, русского языка и литературы.
Камчатский школьник запатентовал собственное изобретение. Это первый получивший патент юный учёный в истории Петропавловска.
На празднике в честь детской гонки на собачьих упряжках выступит ансамбль «Мэнго». Творческий подарок для камчатцев также готовят артисты музыкального театра из Москвы.
Краевой Минтранс проведёт служебную проверку в «Камчаттрансфлоте». В отношении капитана теплохода «Василий Завойко» возбуждено административное производство.
Ски-альпинисты Камчатки выступят на чемпионате мира в Италии. Кроме Светланы Березань, которую призвали под армейские знамёна на игры вооружённых сил.
Два камчатских водителя превысили скорость и спровоцировали аварии. Четыре человека пострадали в произошедших накануне ДТП.
На Камчатке стартовали учения подразделений реактивной артиллерии. В рамках полевого выхода артиллеристы выполнят боевые стрельбы из систем залпового огня «Град» и «Торнадо-Г».
Камчатцев просят помочь в розыске без вести пропавшего Никиты Конова. Он ушел из дома в начале ноября минувшего года.
Владимир Илюхин и Сергей Белов обсудили проблемы получения полисов ОСАГО. А также говорили об обеспечении наличностью жителей отдаленных районов Камчатского края.
Камчатская прокуратура добилась отмены необоснованного оправдательного приговора. Речь шла о преступлениях против половой свободы пяти малолетних девочек.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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