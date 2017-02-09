Камчатка, 9 февраля: итоги дня

09.02.2017 19:54:48 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



На Камчатке «помолодели» педагоги.



В школе на Камчатке работал сторож, отсидевший за убийство.



В отдаленных районах Камчатки население «недополучает» банковские услуги.



Впервые на Камчатке патент на изобретение получил школьник.



Жителям Камчатки покажут «Романтику в природе».



Роспотребнадзор расскажет жителям Камчатки, как правильно совершать покупки в интернет-магазинах.



На Камчатке мужчина пытался украсть из магазина три тысячи рублей и несколько блоков сигарет.



Камчатский краевой музей приглашает на выставку, посвященную истории паруса.



Полиция просит помочь в розыске без вести пропавшего жителя Камчатки.



Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки.



«Ростелеком» заявляет о расширении спутниковых каналов в шести отдаленных районах Камчатки.



Жительница Камчатки потеряла телефон и лишилась денег на счете



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



Ансамбль «Мэнго» выступит на открытии детской гонки «Дюлин».



Автомобилистов Камчатки приглашают на флешмоб в поддержку онкобольных детей.



В Петропавловске полицейские «застукали» в магазине вора с мешками сигарет.



Краевой минтранс начал служебную проверку в «Камчаттрансфлоте».



Пьяный житель Петропавловска не долго ездил на угнанной «Тойоте Лэнд Крузер Прадо».



Центробанк намерен повысить стоимость полисов ОСАГО на Камчатке.



ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



Центр развития юных изобретателей появится в Петропавловске. Он откроется на базе КамчатГТУ.



На Камчатке стало больше молодых педагогов. В школах края требуются учителя начальных классов, математики, физики, русского языка и литературы.



Камчатский школьник запатентовал собственное изобретение. Это первый получивший патент юный учёный в истории Петропавловска.



На празднике в честь детской гонки на собачьих упряжках выступит ансамбль «Мэнго». Творческий подарок для камчатцев также готовят артисты музыкального театра из Москвы.



Краевой Минтранс проведёт служебную проверку в «Камчаттрансфлоте». В отношении капитана теплохода «Василий Завойко» возбуждено административное производство.



Ски-альпинисты Камчатки выступят на чемпионате мира в Италии. Кроме Светланы Березань, которую призвали под армейские знамёна на игры вооружённых сил.



Два камчатских водителя превысили скорость и спровоцировали аварии. Четыре человека пострадали в произошедших накануне ДТП.



На Камчатке стартовали учения подразделений реактивной артиллерии. В рамках полевого выхода артиллеристы выполнят боевые стрельбы из систем залпового огня «Град» и «Торнадо-Г».



Камчатцев просят помочь в розыске без вести пропавшего Никиты Конова. Он ушел из дома в начале ноября минувшего года.



Владимир Илюхин и Сергей Белов обсудили проблемы получения полисов ОСАГО. А также говорили об обеспечении наличностью жителей отдаленных районов Камчатского края.



Камчатская прокуратура добилась отмены необоснованного оправдательного приговора. Речь шла о преступлениях против половой свободы пяти малолетних девочек.

