Facebook: Администрация Елизовского муниципального района

09.02.2017 17:08:53 (GMT+12)
ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА В ЕЛИЗОВЕ
В воскресенье, 12 февраля, в Елизове состоится Великое освящение храма в честь Святой Живоначальной Троицы. Торжественный чин совершит архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий.
Освящение храма станет венцом многолетней работы по восстановлению главного православного сооружения города после трагических событий 2004 года, когда в результате умышленного поджога деревянное строение было практически полностью разрушено. Всё церковное имущество тогда – а это десятки святынь, утварь и вещи церковнослужителей – сгорело дотла. Уцелела лишь икона «Успение Божьей Матери». Первый этаж реконструировали – на это ушло много времени и сил, предстояла огромная работа по восстановлению второго этажа.
Строительство верхнего храма началось в 2012 году. В период реконструкции не переставал принимать прихожан нижний храм в честь Успения Божией Матери. На сегодняшний день все ремонтные работы в отстроенных с нуля помещениях на втором этаже завершены. Венчают православное строение шесть куполов. Самый большой в диаметре три метра.
По словам настоятеля елизовского храма иерея Валерия Гладилина, стройка целиком была проведена за счёт средств, собранных от жертвователей.
В храме в честь Успения Божьей Матери, расположенном на первом этаже, будут проводить отпевания, в новых помещениях второго этажа – службы.
– Освящение храма для наших прихожан – это особый праздник. Много усилий потребовалось, чтобы, наконец, завершить строительство, – отметил священник. От лица духовенства хочется выразить огромную благодарность всем, кто жертвовал, трудился и молился за судьбу нашего храма.
Торжественный чин освещения Храма Святой Живоначальной Троицы 12 февраля начнётся в 8.30 Крестным ходом. Затем состоится церемония освящения престола и божественная литургия.
https://www.facebook.com/elizovomr/photos/a.1732668403674242.1073741828.172711796422928
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