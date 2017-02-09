Facebook: Сан Марино

09.02.2017 16:26:27 (GMT+12)

14 февраля во всем мире отмечают традиционный итальянский праздник - День Святого Валентина, покровителя влюблённых!

В этот вечер ресторан "Сан-Марино" приглашает Вас на ужин при свечах под инструментальную музыку танго в исполнении лауреата всероссийских конкурсов, Дмитрия Юдаева.

Ужин,самые яркие и романтичные моменты которого запечатлеет профессиональный фотограф.

Ужин, с изысканным специальным праздничным меню от шеф-повара Рудольфа Хохрякова!



Дата проведения - 14 февраля, вторник.



Выступления - 19:00, 20:00.



Стоимость билета - 300 руб.



Справки, бронирование столиков по телефону:

31-55-33



Наш адрес: проспект Карла Маркса, д. 29/1



С любовью, "Сан-Марино".



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=157284544776050&set=a.112892509215254.1073741827.100014835158796&type=3&theater



