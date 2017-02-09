Facebook: Сан Марино

09.02.2017 16:26:27 (GMT+12)
14 февраля во всем мире отмечают традиционный итальянский праздник - День Святого Валентина, покровителя влюблённых!
В этот вечер ресторан "Сан-Марино" приглашает Вас на ужин при свечах под инструментальную музыку танго в исполнении лауреата всероссийских конкурсов, Дмитрия Юдаева.
Ужин,самые яркие и романтичные моменты которого запечатлеет профессиональный фотограф.
Ужин, с изысканным специальным праздничным меню от шеф-повара Рудольфа Хохрякова!
Дата проведения - 14 февраля, вторник.
Выступления - 19:00, 20:00.
Стоимость билета - 300 руб.
Справки, бронирование столиков по телефону:
31-55-33
Наш адрес: проспект Карла Маркса, д. 29/1
С любовью, "Сан-Марино".
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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