Facebook: Григорий Седов

09.02.2017 16:25:22 (GMT+12)
Где покушать борщ?
Самый вкусный борщ в Петропавловске, оказывается, в новом ресторане «Лица»!
В обеденное время оказался на 6-м километре. Куда пойти пообедать? До этого, проезжая мимо ЦУМа, несколько раз видел новое симпатичное здание с надписью «Перекусите». Вот и сейчас невольно обратил на него внимание. Решил зайти, попробовать, что там есть хорошего.
Места для машин есть на парковке со стороны торгового центра «Кристалл». Пересекаем площадь, где в свежем снегу резвятся дети, заходим в зелёное стеклянное здание ресторана «Перекусите».
На первом этаже довольно просторно, очень высокий потолок, хорошая вентиляция. При входе – детский городок, значит, родителям есть куда отправить милых чад. Внизу несколько ресторанов. В одном – китайская лапша «Вок» с разнообразными начинками по весьма демократичным ценам (на фото), гамбургеры и курочка. Перед лестницей стоит пианино… По вечерам тут играет Сергей Бычков?
Поднимаюсь на второй этаж. Тут ещё один уютный ресторан. Современная богатая отделка, негромкая музыка, удобные кожаные кресла. В окна можно наблюдать «внутренний дворик» первого этажа. Интересное решение!
Официант подходит мгновенно, доступно объясняет что можно выбрать в меню. По рекомендации беру… борщ! Да-да! В этом по виду абсолютно европейском ресторане есть борщ. Почему бы и нет? Для полноты эксперимента заказываю ещё и гамбургер с подкупающим названием «Нью-Йорк».
Борщ приносят минут через 10. Он приготовлен в горшочке с запечатанным хлебной лепёшкой горлышке. Это помогает сохранить аромат и температуру продукта. На вкус просто божественно! Да не обидится на меня жена (Ира, прости!), ног лучше борщ я ел только у мамы. Свежая сметана, мягкий чёрный хлеб и… о Боже! Сало! САЛО! Такой подачи я не припомню в заведениях нашего мегаполиса уже давно.
Не успеваю расправиться с царским борщом, как приносят гамбургер. Его размер вгоняет меня в ступор. Как такое может съесть один человек? К нему ещё и ведёрко картошки! По-хорошему, два блюда хватит наесться двум немаленьким человекам. Порции напомнили мне рестораны в Америке. Вкус настоящей рубленой котлеты из свежего мяса создаёт атмосферу праздника. Булочка с кунжутом тает во рту…
Ребята, это сказка! Желудок откликнулся сначала ликованием, а потом умиротворением.
Выпиваю напоследок заваренный чай. С собой беру два разных пирога с сыром по какому-то классическому французскому рецепту – угостить коллег на работе.
Приносят счёт (см. фото). Ценник вполне терпимый. Официант говорит, что скоро будут бизнес-ланчи.
Уже на выходе столкнулся с известным ресторатором нашего города - Филиппом Пилипенко, и всё встало на свои места. Уж кто-то, а Филипп действительно умеет вкусно готовить! Спасибо, Филипп! Ты сделал мой день! Обязательно зайду снова!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485428474830738&set=pcb.1485431794830406&type=3&theater
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+