Facebook: Григорий Седов

09.02.2017 16:25:22 (GMT+12)

Где покушать борщ?

Самый вкусный борщ в Петропавловске, оказывается, в новом ресторане «Лица»!

В обеденное время оказался на 6-м километре. Куда пойти пообедать? До этого, проезжая мимо ЦУМа, несколько раз видел новое симпатичное здание с надписью «Перекусите». Вот и сейчас невольно обратил на него внимание. Решил зайти, попробовать, что там есть хорошего.

Места для машин есть на парковке со стороны торгового центра «Кристалл». Пересекаем площадь, где в свежем снегу резвятся дети, заходим в зелёное стеклянное здание ресторана «Перекусите».

На первом этаже довольно просторно, очень высокий потолок, хорошая вентиляция. При входе – детский городок, значит, родителям есть куда отправить милых чад. Внизу несколько ресторанов. В одном – китайская лапша «Вок» с разнообразными начинками по весьма демократичным ценам (на фото), гамбургеры и курочка. Перед лестницей стоит пианино… По вечерам тут играет Сергей Бычков?

Поднимаюсь на второй этаж. Тут ещё один уютный ресторан. Современная богатая отделка, негромкая музыка, удобные кожаные кресла. В окна можно наблюдать «внутренний дворик» первого этажа. Интересное решение!

Официант подходит мгновенно, доступно объясняет что можно выбрать в меню. По рекомендации беру… борщ! Да-да! В этом по виду абсолютно европейском ресторане есть борщ. Почему бы и нет? Для полноты эксперимента заказываю ещё и гамбургер с подкупающим названием «Нью-Йорк».

Борщ приносят минут через 10. Он приготовлен в горшочке с запечатанным хлебной лепёшкой горлышке. Это помогает сохранить аромат и температуру продукта. На вкус просто божественно! Да не обидится на меня жена (Ира, прости!), ног лучше борщ я ел только у мамы. Свежая сметана, мягкий чёрный хлеб и… о Боже! Сало! САЛО! Такой подачи я не припомню в заведениях нашего мегаполиса уже давно.

Не успеваю расправиться с царским борщом, как приносят гамбургер. Его размер вгоняет меня в ступор. Как такое может съесть один человек? К нему ещё и ведёрко картошки! По-хорошему, два блюда хватит наесться двум немаленьким человекам. Порции напомнили мне рестораны в Америке. Вкус настоящей рубленой котлеты из свежего мяса создаёт атмосферу праздника. Булочка с кунжутом тает во рту…

Ребята, это сказка! Желудок откликнулся сначала ликованием, а потом умиротворением.

Выпиваю напоследок заваренный чай. С собой беру два разных пирога с сыром по какому-то классическому французскому рецепту – угостить коллег на работе.

Приносят счёт (см. фото). Ценник вполне терпимый. Официант говорит, что скоро будут бизнес-ланчи.

Уже на выходе столкнулся с известным ресторатором нашего города - Филиппом Пилипенко, и всё встало на свои места. Уж кто-то, а Филипп действительно умеет вкусно готовить! Спасибо, Филипп! Ты сделал мой день! Обязательно зайду снова!



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485428474830738&set=pcb.1485431794830406&type=3&theater



