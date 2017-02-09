Facebook: Городская Дума Пкго

09.02.2017 16:22:25 (GMT+12)

Председатель Городской Думы Петропавловска Сергей Смирнов совместно с заместителями принял участие в открытии муниципального этапа зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.



Старт фестиваля был дан в спортивном зале школы № 42 во вторник, 7 февраля. Главными гостями спортивного праздника стали ученики различных школ Петропавловска. Кроме того, на открытии фестиваля присутствовали депутаты Законодательного собрания, председатель Городской Думы Сергей Смирнов и его заместители: Андрей Воровский и Анатолий Наумов и представители управления образования администрации.



Сергей Смирнов, говоря о стартовавшем фестивале, отметил, что позитивный опыт прошлых лет, когда граждане нашей страны активно сдавали комплекс ГТО, говорит об острой необходимости возрождать эти традиции. «Физическая культура важная часть образовательного и воспитательного процесса. Кроме того, спортивные нагрузки - это одна из главных составляющих здоровья всех жителей, независимо от возраста. Подобные фестивали необходимо проводить на постоянной основе, чтобы с каждым разом привлекать к спорту все больше людей», - подчеркнул Сергей Смирнов.



Руководитель Центра тестирования ВФСК «ГТО» по Петропавловску, депутат ГорДумы Илья Толмачев, выступая на открытии, обратился к присутствующим со словами приветствия и поддержки всем участникам. Он отметил, что по результатам проведения муниципального этапа комплекса ГТО будет сформирована сборная команда Петропавловска для участия в региональном этапе фестиваля из числа победителей и призеров среди участников в каждой возрастной группе.



Отметим, что к участию в фестивале приглашаются все желающие жители краевого центра от 9 до 70 лет и старше, относящиеся ко II-XI ступеням комплекса ГТО, имеющие основную группу здоровья. Также спортсменам необходимо предварительно зарегистрироваться в системе АИС ГТО и получить УИН-номера.



Состав команды в каждой ступени – 8 человек независимо от пола. Участники фестиваля будут состязаться в восьми испытаниях – подтягивание, сгибание и разгибание рук, подъем туловища из положения лежа, прыжки в длину с места, наклоны вперед, стрельба из пневматической винтовки, плавание и бег на лыжах.



Победители определяются в каждой ступени комплекса ГТО по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах испытаний. Все участники фестиваля награждаются дипломами. Победители и призеры награждаются медалями и грамотами. Отметим, что муниципальный этап продолжится до 4 марта.



https://www.facebook.com/893481464035459/photos/a.893481510702121.1073741826.893481464035459/1377154319001502/?type=3&theater



