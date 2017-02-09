Facebook: Станислав Борцов

09.02.2017 16:21:13 (GMT+12)

У меня состоялась встреча с мэром Иваненко, представителями Управления Благоустройства и Городской Думы по вопросу благоустройства Парка "Горизонт-Север". Итоги следующие: В 2017 году Администрация обеспечит вывоз оставшихся металлических гаражей и их оставшихся элементов. Жители в 2017 году берут на себя проведение субботников на этой территории, а также устройство прогулочных дорожек из гравия и установку скамеек. Принято решение о совместной работе жителей района и Администрации над концепцией развития территории. На март-апрель запланирована следующая встреча по этому вопросу. Ну, а говоря простым языком: сложилось впечатление, что Власть нас услышала и поддерживает в намерении устройства на этой территории именно парковой зоны. Власть понимает, что исключительно самим жителям благоустраивать и содержать Парк будет крайне тяжело. Администрация тоже не готова сейчас брать на себя эти вопросы. Но есть варианты. Над ними надо работать. И всех, кто готов присоединиться к этой работе, я приглашаю к участию.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206822520039830&set=a.10205616022638149.1073741839.1781028940&type=3&theater



