Следственное управление информирует о работе по рассмотрению обращений и приему граждан

09.02.2017 15:21:09 (GMT+12)

В 2016 году руководством следственного управления осуществлено 49 выездов в территориальные следственные отделы с целью приема граждан. Выезды осуществляются на основании графиков, которые заранее составляются на полугодие и размещены на информационных стендах в помещении следственного управления, территориальных следственных отделах, а также официальном сайте следственного управления. Информация о дате и времени приема граждан руководителем следственного управления в территориальных следственных отделах публикуется еженедельно на официальном сайте следственного управления.



Кроме того, в следственном управлении действует прямая телефонная линия связи граждан с руководителем следственного управления, которая осуществляет свою работу каждый второй и третий понедельник месяца с 14.00 до 15.00.

Прием граждан в аппарате следственного управления и его территориальных следственных отделах организован в течение всего рабочего дня.



В 2016 году на личном приеме сотрудниками следственного управления по Камчатскому краю, городских, районных и следственных отделов принято 282 гражданина с письменными и устными обращениями. Из них 25 граждан принято руководителем следственного управления.



В следственном управлении по Камчатскому краю продолжает свою работу телефонная линия «Ребенок в опасности». Каждый житель Камчатского края, обладающий информацией о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего, может позвонить по номеру телефона 123. Сообщения на телефонную линию принимаются в круглосуточном режиме.



В 2016 году на телефонную линию «Ребенок в опасности» поступило 37 сообщений граждан.

Кроме того, в следственном управлении, в целях получения дополнительной информации для совершенствования деятельности следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю, оперативного реагирования на сообщения о коррупционных проявлениях в деятельности работников следственного управления, а также для более эффективного обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, продолжает работу «телефон доверия».



Любой гражданин, который обладает информацией о совершенном или готовящемся преступлении, относящемся к подследственности Следственного комитета Российской Федерации, а также о противоправных действиях либо бездействии следователей Следственного комитета, может позвонить по телефону (код 84152) 34-17-10 и сообщить о таких фактах. Все эти сообщения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством. Режим функционирования «телефона доверия» - круглосуточный.



В 2016 году в аппарате следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю, городских, районных и межрайонных следственных отделах рассмотрено 1033 обращений граждан и юридических лиц.



Вместе с тем, большая часть поступивших обращений не связана с обжалованием конкретных следственных и процессуальных решений. В поступивших обращениях затрагивались вопросы, требующие разъяснения действующего законодательства.

Так, заявителями обжалуются процессуальные решения органов внутренних дел, принятые по результатам доследственных проверок или в ходе расследования уголовных дел. Выражается несогласие с действиями органов прокуратуры, либо ставятся вопросы о проведении проверок по вопросам, не относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета Российской Федерации (о проверке законности нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, разрешение споров, вытекающих из гражданско-правовых правоотношений и т.д.)



В значительной части обращений заявителями выражается несогласие с вступившими в законную силу приговорами и решениями суда, в связи с чем, ставится вопрос о привлечении к уголовной ответственности судей и следователей, либо ставится вопрос о проведении доследственной проверки и решении вопроса о возбуждении уголовного дела без наличия достаточных к тому оснований.

В этой связи, обращаем внимание, что согласно ст. 11 ФЗ от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» следственными органами в соответствии с их полномочиями рассматриваются заявления и иные обращения, содержащие сообщения о преступлениях, ходатайства по уголовным делам, жалобы на действия (бездействия) и решения руководителей следственных органов и следователей, в порядке, установленном УПК РФ.



Напоминаем, согласно ст. 151 УПК РФ к подследственности следователей Следственного комитета Российской Федерации относятся преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, тяжкие и особо тяжкие преступления, а также совершенные должностными лицами и лицами, с особым правовым статусом.





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



