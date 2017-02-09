Камчатской прокуратуре - 94 года!

09.02.2017 13:56:31 (GMT+12)

8 февраля 2017 года, камчатской прокуратуре исполнилось 94 года со дня ее образования.

Постановлением № 11 Камчатского Губернского революционного комитета от 29 января 1923 года тогдашний отдел юстиции губревкома с 8 февраля 1923 года переименован в Губернскую прокуратуру.



Именно с этой даты, которая подтверждена документально, прокуратура на Камчатке стала действовать как постоянный и самостоятельный надзорный орган, входящий в структуру прокуратуры РСФСР.

До этого, после упразднения в 1918 году дореволюционного Окружного суда, прокуратуры и советского суда на Камчатке не было, и их не организовывали из-за отсутствия на этот счет распоряжений Центра и отсутствия кадров, способных вести прокурорский надзор и заниматься судебной работой.



Всю карательную политику до декабря 1922 года в Камчатской губернии осуществлял Революционный трибунал, а затем Отдел юстиции вместе с Губернским трибуналом.



Губернская прокуратура просуществовал до 1 апреля 1926 года, после чего была реорганизована в окружную Камчатскую прокуратуру.

В начале 1933 года с образованием Камчатской области прокуратура получила статус областной, а в 2007 году, после объединения Камчатской области и Корякского автономного округа в Камчатский край, прокуратура стала краевой.



Накануне, 8 февраля 2017 года, на торжественном собрании, посвященном праздничной дате, прокурор края Анатолий Гаврилович Князев поздравил ветеранов, пенсионеров и работников прокуратуры Камчатского края с праздником.

Он вручил награды Генеральной прокуратуры Российской Федерации пенсионерам камчатской прокуратуры Фролову Виталию Александровичу и Олейникову Николаю Пантелеевичу.



Виталий Александрович Фролов – старший советник юстиции, проработал в органах прокуратуры 21 год. Он начал службу в 1969 году в прокуратуре г. Москвы в должностях стажера прокуратуры Перовского района, помощника прокурора Куйбышевского района, прокурора контрольно-инспекторского отдела прокуратуры г. Москвы. С июля 1976 года продолжил службу в Прокуратуре СССР прокурором контрольно-инспекторского отдела, а с июня 1980 года назначен на должность прокурора войсковой части 9387 (Вилючинск).

В прокуратуре Камчатской области Виталий Александрович работал с августа 1982 года в должностях заместителя прокурора Соболевского района, заместителя прокурора Усть-Камчатского района, следователя прокуратуры Олюторского района. На протяжении всей трудовой деятельности его отличали большое чувство ответственности за порученное дело, высокая компетентность, настойчивость и принципиальность в решении поставленных задач. Многие годы он делился своим богатым профессиональным опытом с молодыми, начинающими прокурорами.



Фролов Виталий Александрович неоднократно поощрялся руководством прокуратуры области и Генеральной прокуратуры. За добросовестное отношение к труду и примерное исполнение служебного долга он награжден медалями «Ветеран прокуратуры» и «290 лет прокуратуре России».

Сегодня ему вручен знак отличия Генеральной прокуратуры Российской Федерации «За верность закону» I степени.



Олейников Николай Пантелеевич старший советник юстиции, посвятил работе в прокуратуре также 21 год.



С 1979 по 1988 год он проходил службу в прокуратуре Талды-Курганской области Казахской ССР в должностях стажера по должности помощника прокурора г. Талды-Кургана, стажера по должности помощника прокурора Андреевского района, следователя прокуратуры Андреевского района, старшего следователя прокуратуры Талды-Курганской области, прокурора Талды-Курганского района.



С 1988 по 2000 год Николай Пантелеевич служил в прокуратуре Камчатской области в должностях помощника прокурора области по надзору за рассмотрением гражданских дел, заместителя прокурора Соболевского района на самостоятельном участке в п. Крутогорово, прокурора Соболевского района, заместителя прокурора Усть-Большерецкого района, следователя Усть-Большерецкого района, старшего прокурора следственного отдела прокуратуры Камчатской области, прокурора-криминалиста прокуратуры области, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры области.



В период работы в органах прокуратуры Николаю Олейникову поручалось расследование наиболее объемных и многоэпизодных дел, представляющих особую сложность. В коллективе он всегда пользовался уважением, на протяжении долгих лет был опытным наставником для молодых специалистов.



Николай Пантелеевич имеет ряд наград от руководства камчатской прокуратуры и Генерального прокурора Российской Федерации, в том числе награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалями «290 лет прокуратуре России» и «Ветеран прокуратуры».



За долголетнюю и безупречную службу, большой вклад в дело укрепления законности и правопорядка в период прохождения службы в органах прокуратуры Николю Пантелеевичу Олейникову сегодня вручена медаль Руденко, учрежденная Генеральной прокуратурой России в 2015 году к 70-летию Нюрнбергского процесса в честь государственного обвинителя от СССР Романа Руденко.



Кроме того, на торжественном мероприятии руководство и коллектив тепло поздравили бывшего прокурора города Петропавловска-Камчатского, а ныне пенсионера прокуратуры, Сергея Владимировича Волосюка с 50-летием.





Даты образования органов прокуратуры на Камчатке

8 февраля 1923 г. – Камчатская Губернская прокуратура

15 июня 1931 г. – прокуратура Усть-Большерецкого района

2 февраля 1932 г. – прокуратура Тигильского района

20 марта 1932 г. – Усть-Камчатская прокуратура

8 октября 1933 г.– прокуратура г. Петропавловска-Камчатского

1 апреля 1934 г. – прокуратура Мильковского района

31 декабря 1934 г. – прокуратура Пенжинского района

31 декабря 1934 г. – прокуратура Олюторского района

13 декабря 1937 г. – прокуратура Карагинского района

17 сентября 1939 г. – прокуратура Быстринского района

24 марта 1947 г. – прокуратура Соболевского района

23 января 1950 г. – Елизовская городская прокуратура

17 сентября 1986 г. – Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура

22 января 2001 г. – Прокуратура ЗАТО г. Вилючинска







Лариска ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



