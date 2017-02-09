Прокуратура добилась отмены необоснованного приговора

09.02.2017 13:53:10 (GMT+12)

В ноябре 2016 года Усть-Большерецкий районный суд Камчатского края вынес оправдательный приговор в отношении 64-летнего жителя поселка Октябрьский Усть-Большерецкого района. Пенсионер обвинялся в совершении преступлений против половой свободы пяти малолетних девочек по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).



Следствием было установлено два эпизода преступлений, совершенных в 2005 году в отношении школьниц 10 и 13 лет, и три преступления, совершенных в октябре 2015 года в отношении трех 9-летних девочек.



Все потерпевшие в силу беспомощного состояния, обусловленного малолетним возрастом, индивидуально-психологическими особенностями, не понимали значение происходящего и не могли оказать сопротивление мужчине, который угощал их конфетами и бесплатно чинил велосипеды в своем гараже.



Основаниями для оправдания подсудимого послужило, по мнению коллегии из трех судей, отсутствие достаточных доказательств его вины.



Государственный обвинитель обжаловал этот приговор, считая его незаконным и нарушающим конституционные права потерпевших.

Накануне, 7 февраля 2017 г., Камчатский краевой суд согласился с доводами апелляционного представления прокурора и апелляционных жалоб потерпевших и отменил оправдательный приговор.



Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



