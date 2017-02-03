Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 9 февраля 2017 года

09.02.2017 13:38:41 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный 5-10 м/с, на восточном побережье 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°С, в центральной части -5, -10°С, днем +2,-3°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°С, в Пенжинском районе -10, -15°С, днем +2,-3°С, в Пенжинском районе -5, -10°С.



Гидрологическая обстановка:

В связи с повышением среднесуточных температур до +3°С в северных и южных районах края прогнозируется уменьшение толщины ледового покрова с возможным образованием промоин и проталин, в связи с чем повышен риск провалов людей и техники под неокрепший лёд рек и водоемов.



Лавинная обстановка:

На территории края объявлено штормовое предупреждение от КРПЛЦ ФГБУ «Камчатское УГМС» № 12 от 07.02.2017 г.

В период с 00 часов 08.02.2017 г. по 10.02.2017 г. включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский – лавиноопасно.



Повышена вероятность (до 0,4) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируются.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Согласно заключению КФ РЭС №589 (1027) от 03.02.2017 г. на ближайшую неделю на вулкане Безымянный увеличена вероятность извержения по сравнению со среднемноголетней в 7 раз.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидается слабая геомагнитная буря. Прогнозируется увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.