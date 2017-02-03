Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на период с 9 по 15 февраля 2017 года

09.02.2017 13:38:38 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



В период с 9 по 15 февраля 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как умеренная.



Сохраняется вероятность роста количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с гололедицей, некачественной расчисткой дорожного полотна, недостаточной освещённостью проезжей части, метелью, и нарушением правил дорожного движения на дорогах края.



Сохраняется повышенная вероятность пропажи и травмирования людей, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, переходы между населенными пунктами, в связи некачественной экипировкой, недостаточным знанием местности, сходом одиночных лавин в горных районах, метелью.



Ввиду устойчивых отрицательных температур в северной и центральной части края сохраняется повышенная вероятность возникновения аварий в сфере ЖКХ.



В связи с текущими процессами ледообразования повышается риск провалов людей и техники под лёд рек и водоемов.

Также опасность представляют аварийные ситуации на судах связанные с нарушениями правил судовождения в условиях сильного волнения моря на прибрежных акваториях Камчатского края.



Прогнозируется рост сезонной заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом без достижения критериев ЧС, главным образом среди воспитанников детских садов и учащихся образовательных учреждений.



Метеорологическая обстановка:

В период с 8 по 15 февраля 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как умеренная.



В период 8-11 февраля на восточные районы полуострова (Вилючинский ГО, Петропавловск-Камчатский ГО, Усть-Камчатский МР, Карагинский МР, Алеутский МР) окажет влияние циклон, центр которого находится в акватории Тихого океана, который постепенно будет заполняться. На территории этих районов прогнозируется выпадение осадков в виде снега (до 10 мм за 12 часов), при усилении ветра до 15 м/с – метель. Ветер на побережьях, в порывах, может достигать 20 м/с. На остальной территории края будет преобладать облачная погода с прояснениями, на дорогах гололедица. Ветер умеренный до 10 м/с.



В указанный прогнозный период в акваториях Тихого океана и Охотского моря ожидается волнение 5-7 м. Вероятность получения предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях на территории и на прилегающей акватории Камчатского края от ФБГУ «Камчатское УГМС» оценивается как умеренная.



Среднесуточная температура ожидается: в краевом центре – в интервале от -6°С до +2°С, в южных районах края – в пределах от -10°С до +3°С, в центральных – в пределах от -26°С до -1°С, в северных районах – в пределах от -28°С до 0°С.



Гидрологическая обстановка:

В связи с повышением среднесуточных температур до +3°С в северных и южных районах края прогнозируется уменьшение толщины ледового покрова с возможным образованием промоин и проталин, в связи с чем повышен риск провалов людей и техники под неокрепший лёд рек и водоемов.



Вероятность получения предупреждений о неблагоприятных и опасных гидрологических явлениях от группы речных гидрологических прогнозов ФГБУ «Камчатское УГМС» низкая.



Сейсмическая активность:

В г. Петропавловске-Камчатском и г. Елизово землетрясений с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-ти балльной шкале MSK не ожидается.



Вероятность возникновения ЧС до муниципального характера, связанных с разрушениями, вызванными сейсмическими событиями – не выше 0,3.



Вулканическая активность:

Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, не выше локального характера, при попадании воздушных судов в зоны пепловых выбросов (источник ЧС – активность вулканов: Шивелуч, Ключевской и Безымянный, нарушение правил авиаполётов).



Согласно заключению КФ РЭС №589 (1027) от 03.02.2017 г. на ближайшую неделю на вулкане Безымянный увеличена вероятность извержения по сравнению со среднемноголетней в 7 раз.



Прогнозируется возникновение угрозы жизнедеятельности населения в населённых пунктах южной и центральной частей Камчатского края в результате возможных пеплопадов (вероятность до 0,3).



Лавинная опасность:

На территории края объявлено штормовое предупреждение от КРПЛЦ ФГБУ «Камчатское УГМС» № 12 от 07.02.2017 г.

В период с 00 часов 08.02.2017 г. по 10.02.2017 г. включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский – лавиноопасно.



Сохраняется вероятность (0,3) схода снежных лавин и опасность попадания в их зону для туристов и спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта и совершающих несогласованные восхождения в отдалённых горных районах края.



Угрозы схода лавин на объекты транспортной инфраструктуры, объекты ЖКХ и энергетики, ПОО и объекты жизнедеятельности населения нет.





(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.