На Камчатке четыре горнодобывающих компании оштрафованы за нарушение антикоррупционного законодательства

09.02.2017 13:37:07 (GMT+12)

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура при проверке деятельности поднадзорных организаций выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции на горнодобывающих предприятиях края.



Установлено, что с 2014 года в акционерных обществах «Камчатское золото», «Аметистовое», «Камголд», находящиеся под управлением ООО «Интерминералс менеджмент», а также в указанной головной организации работали бывшие государственные служащие Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства и министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края.



В нарушение статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» руководители предприятий не сообщали в названные управление и министерство о трудоустройстве бывших госслужащих.

По данному факту природоохранная прокуратура возбудила административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего). По результатам их рассмотрения мировой суд признал юридических лиц виновными в совершении коррупционного правонарушения и назначил каждому из них штрафы на общую сумму 400 тыс. рублей.



Напомним, что статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» закреплена обязанность работодателя при заключении трудового договора с гражданином, который ранее занимал должности государственной или муниципальной службы, в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) бывшего государственного или муниципального служащего по последнему месту его государственной или муниципальной службы. Эта обязанность должна выполняться новыми работодателями бывшего чиновника в течение двух лет со дня его увольнения с государственной или муниципальной службы, независимо от количества мест работы, которые он сменил в течение этих двух лет.



Такое уведомление направляется в целях выявления конфликта интересов или коррупционных связей, которые могли иметь место между чиновником в период его работы и должностными лицами той организации, куда он пришел работать после службы.

Особенно это касается бывших служащих органов контроля и надзора, чиновников, ранее обладавших властными и организационно-распорядительными полномочиями, например, по проведению проверок и выдаче предписаний, выдаче разрешительных документов предприятиям и предпринимателям, по заключению контрактов, выделению субсидий, иному распределению бюджетных средств и т.п.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



