Камчатские таможенники рассказали о преимуществах работы с «Порталом Морской порт»

09.02.2017 12:39:23 (GMT+12)

Современный мир стоит на пороге больших перемен, вызванных стремительным развитием информационных технологий. Федеральная таможенная служба является одним из лидеров применения инновационных технологий, а также их эффективной интеграции в повседневную жизнь граждан. И Камчатская таможня вносит в это свой вклад.



Накануне в Камчатской таможне прошло рабочее совещание с участниками ВЭД Камчатского края по вопросам внедрения комплекса программных средств (КПС) «Портал Морской порт» на Камчатке.



В совещании также принимали участие представители управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора по Камчатскому краю, Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, администрации морского порта Петропавловск-Камчатский.



КПС «Портал Морской порт» представляет собой информационный ресурс, предназначенный для электронного взаимодействия государственных контрольных органов и заинтересованных лиц в процессе оформления товаров и транспортных средств в морских пунктах пропуска. Его использование позволяет реализовать целый ряд информационных технологий, направленных на сокращение сроков государственного контроля товаров и транспортных средств в морских портах.



Таможенники подробно разъяснили, что работа портала позволяет обеспечить непрерывность логистического процесса в морском порту и оптимизировать совершение операций, что ведет, в первую очередь, к однократному предоставлению информации на портал (при прибытии товаров) с дальнейшим доступом к такой информации всех заинтересованных лиц. К ним относятся государственные контрольные органы в пункте пропуска, перевозчики, службы порта. То есть Портал позволяет на практике реализовать принцип «Единого окна» при государственном контроле товаров и транспортных средств. Все участники процесса международной перевозки товаров при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза (убытии с таможенной территории), предоставляют единый пакет электронных документов для всех государственных органов, осуществляющих контроль и надзор в отношении ввозимых (вывозимых) товаров и морских судов.

Вторым неоспоримым плюсом работы через «Портал Морской порт» является электронный документооборот, в перспективе - возможность отказаться от бумажных носителей стандартных документов перевозчика, и как следствие, сократить время, необходимое для перемещения документов от одной службы к другой.



Третье преимущество «Портала Морской порт» заключается в обеспечении информационного взаимодействия между перевозчиками, государственными контрольными органами и другими участниками морских перевозок в морских портах. В процессе взаимодействия с использованием Портала участвуют: заинтересованные лица (отправитель, получатель, экспедитор, декларант), перевозчики (судовые агенты), операторы морских терминалов, администрации портов, государственные контрольные органы (таможенные органы, пограничные органы, Роспотребнадзор, Россельхознадзор).



Кроме того данный программный продукт предусматривает возможность предварительного информирования о товарах, ввозимых морским транспортом, в электронной форме. Предварительное информирование о ввозе товаров морским транспортом, реализуемое с использованием «Портала Морской порт», существенно отличается от того варианта предварительного информирования, который ранее реализовывался через портал ФТС. Сейчас предварительное информирование является частью процесса информационного взаимодействия. Предварительная информация используется не только таможенным органом, но и перевозчиком, иными государственными контрольными органами. В случае предварительного декларирования товаров процесс формирования предварительной информации и вовсе максимально упрощен для заинтересованного лица: достаточно указать номер предварительной декларации и предварительная информация сформируется автоматически.



Внедрение данной технологии невозможно без содействия участников ВЭД, поэтому в завершении встречи таможенники предложили проводить подобные встречи на регулярной основе, с тем, чтобы в рабочем порядке решать возникающие вопросы и проблемы.



Татьяна ЛЕСИНА,

пресс-секретарь Камчатской таможни.