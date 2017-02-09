На службе у граждан

09.02.2017 13:34:13 (GMT+12)

Служба судебных приставов регулярно работает над совершенствованием сервисов предоставления услуг. В арсенале граждан электронные помощники и Многофункциональный центр.



Сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства», запущенный на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю (www.r41.fssprus.ru) позволяет гражданам не выходя из дома получить информацию о наличии/отсутствии исполнительного производства, сведений о его ходе, окончании, приостановлении, прекращении, разъяснение и изменение постановлений судебного пристава, возможность ограничения должника в выезде за пределы РФ. Все это и много другое теперь доступно гражданам без посещения судебных приставов, достаточно лишь зайти на официальный сайт службы. Кроме этого, сервис позволяет подписаться на обновление данных сведений, а также подать обращение в службу судебных приставов.



Тут же имеется интернет-сервис «Электронная очередь записи на личный прием», с помощью которого гражданин может сам выбрать подходящее время для посещения судебного пристава. Войти в «Личный кабинет» можно с помощью электронной подписи либо через госуслуги. Последний вариант доступен также и на Едином портале государственных услуг. Следует отметить, что услуга доступна гражданам, которые зарегистрированы на портале госуслуг.



Также, на сайте всегда можно оперативно узнать о долгах и успешно их оплатить с помощью «Банка данных исполнительных производств». Достаточно посетить главную страницу официального сайта ведомства.



Кроме этого, для удобства граждан служба судебных приставов регулярно работает над совершенствованием сервисов предоставления услуг. В настоящее время налажена связь с Многофункциональными центрами. Ранее получить информацию о наличии либо отсутствии исполнительного производства можно было в службе судебных приставов по заявлению стороны исполнительного производства и также в МФЦ, однако подготовка ответа на обращение занимала порядка 17 дней. Теперь выдача документа в МФЦ о наличии/отсутствии исполнительного производства, который называется «Реестр ИП по должнику», стала возможной сразу, в момент обращения.



Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю





