Социальный отдел краевой библиотеки приглашает пенсионеров на беседу «Дафна дю Морье»

09.02.2017 12:39:28 (GMT+12)

Социальный отдел краевой библиотеки приглашает пенсионеров на беседу «Дафна дю Морье».



Камчатских пенсионеров приглашают на беседу, посвященную 110-летию со дня рождения английской писательницы Дафны дю Морье.



Гости узнают о жизни и творчестве, увидят отрывки из экранизаций ее произведений. Мероприятие пройдет в социальном отделе Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Крашенинникова. Дафна дю Морье - мастер психологического триллера и современного «готического романа». Ее книги на протяжении почти шести десятилетий пользуются неизменным успехом во всем мире.



Дафна дю Морье является одной из наиболее известных британских писательниц XX века. Большинство произведений легли в основу кинофильмов, а роман «Ребекка» был экранизирован 11 раз. Также по ее рассказу «Птицы» Альфред Хичкок снял один из своих самых известных фильмов. Гости встречи узнают о жизни и творчестве писательницы и увидят отрывки из экранизаций произведений Дафны дю Морье.



Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Начало встречи – в 15.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефону: (415 2) 25-23-51

