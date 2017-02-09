Жителей города и края приглашают посетить кинолекторий «Ночное кино»

09.02.2017 12:39:26 (GMT+12)

Жителей города и края приглашают посетить кинолекторий «Ночное кино»

17 февраля в малом зале Камчатской краевой научной библиотеки состоится кинолекторий «Ночное кино». Зрителям покажут драму 1999 года «Правила виноделов». Режиссер картины - Ласс Халльстрём – снял её одноименному роману Джона Ирвинга (1985).

Киноверсия романа была номинирована на семь «Оскаров» и получила два из них.

Добавим, кинолекторий – новый проект библиотеки по популяризации книги и кино. В рамках проекта демонстрируют фильмы, снятые по произведениям мировой художественной литературы.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Начало встречи – в 19.00. Вход свободный.
Подробная информация по телефону: (4152) 25-23-55

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