Жителей города и края приглашают посетить кинолекторий «Ночное кино»

09.02.2017 12:39:26 (GMT+12)

17 февраля в малом зале Камчатской краевой научной библиотеки состоится кинолекторий «Ночное кино». Зрителям покажут драму 1999 года «Правила виноделов». Режиссер картины - Ласс Халльстрём – снял её одноименному роману Джона Ирвинга (1985).



Киноверсия романа была номинирована на семь «Оскаров» и получила два из них.



Добавим, кинолекторий – новый проект библиотеки по популяризации книги и кино. В рамках проекта демонстрируют фильмы, снятые по произведениям мировой художественной литературы.



Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Начало встречи – в 19.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефону: (4152) 25-23-55

