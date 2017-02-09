Жителей города и края приглашают посетить кинолекторий «Ночное кино»

09.02.2017 12:39:26 (GMT+12)
17 февраля в малом зале Камчатской краевой научной библиотеки состоится кинолекторий «Ночное кино». Зрителям покажут драму 1999 года «Правила виноделов». Режиссер картины - Ласс Халльстрём – снял её одноименному роману Джона Ирвинга (1985).
Киноверсия романа была номинирована на семь «Оскаров» и получила два из них.
Добавим, кинолекторий – новый проект библиотеки по популяризации книги и кино. В рамках проекта демонстрируют фильмы, снятые по произведениям мировой художественной литературы.
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Начало встречи – в 19.00. Вход свободный.
Подробная информация по телефону: (4152) 25-23-55
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+