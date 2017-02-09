Жителей города и края приглашают в краеведческий кинозал

09.02.2017 12:39:25 (GMT+12)
Камчатская краевая библиотека приглашает на просмотр художественного фильма «Форт Росс: В поисках приключений». Мероприятие состоится в малом зале библиотеки 16 февраля.
Фильм был создан в фантастическом жанре по мотивам одноимённого романа Дмитрия Полетаева и вышел на экраны в 2014 г. Режиссёр картины - Юрий Мороз.
Сюжет фильма повествует о том, как группа тележурналистов путешествуют во времени и пространстве, пытаясь ответить на вопрос: как Россия лишилась земель в Северной Америке? Им выпадает шанс собственными глазами увидеть ход истории, поучаствовать в нем и даже попытаться его изменить.
В ролях: Анна Старшенбаум, Максим Матвеев, Артем Ткаченко, Лайа Коста, Алексей Кирсанов и др.
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Начало встречи – в 18.00. Вход свободный.
Подробная информация по телефону:(415 2) 25-19-69
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