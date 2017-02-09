Ориентировка: Пропал человек

09.02.2017 13:29:54 (GMT+12)



В начале ноября 2016 года ушел из дома по ул. Академика Королева Конов Никита Игоревич, 1990 года рождения. Местонахождение его до сих пор не установлено.



Граждан, имеющих какую-либо информацию о без вести пропавшем, просят позвонить в полицию по телефонам: (8-4152)- 27-11-02 (Дежурная часть УМВД России по Камчатскому краю), (8-4152)-27-12-04, 8-909-880-8030, 8-914-789-40-44 (Уголовный розыск) или 02.

