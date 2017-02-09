На заседании киноклуба «Третий возраст» обсудят фильм по книге Джона Стейнбека «Гроздья гнева»

09.02.2017 13:07:28 (GMT+12)

Камчатских пенсионеров приглашают в краевую библиотеку на просмотр фильма «Гроздья гнева». Ленту покажут на заседании киноклуба «Третий возраст» 15 февраля.



Фильм снят в 1940 году в жанре драматического роуд-муви, режиссёр картины – Джон Форд. Стоит отметить, что это единственная экранизация одноимённого романа Джона Стейнбека, получившего Пулитцеровскую премию (1940 г.).

После просмотра участники клуба обсудят самые интересные моменты фильма, узнают историю написания сценария и интересные факты его создания. Финал фильма существенно отличается от финала литературного произведения.

Заседания клуба проходят 1-2 раза в месяц. Вниманию зрителей предлагаются российские и зарубежные кинокартины, а также фильмы–номинанты премий. Киноклуб работает на базе Камчатской краевой научной библиотеки им. Степана Крашенинникова.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Начало встречи – в 15.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефону: (4152) 25-23-51

