Происшествия на дорогах края

09.02.2017 13:26:58 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 24 столкновения без пострадавших и три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили травмы.



Выявлены два водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ещё четыре водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Выявлены девять пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения помещено четыре единицы техники. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещён один гражданин.



8 февраля в 06:20 в г. Петропавловске-Камчатском в районе дома №46 по улице Ленинская 28-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Креста», не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный вдоль проезжей части автомобиль «УАЗ Патриот». В момент ДТП в «УАЗе» находился припарковавший его 28-летний гражданин. От удара «УАЗ Патриот» отбросило на припаркованный вдоль проезжей части автомобиль «Митсубиси Шариот». В результате ДТП пострадали два человека. 28-летняя пассажирка автомобиля «Тойота Креста» была госпитализирована, водителю «УАЗа» назначено амбулаторное лечение. Водитель автомобиля «Тойота Креста» имел признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В течение года мужчина 18 раз привлекался к ответственности за нарушения Правил дорожного движения РФ.



В этот же день в 10:05 в г. Елизово в районе дома №13 по улице Матросова 47-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Спринтер Кариб», не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Тойота Королла», которой управлял 33-летний мужчина. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Тойота Королла», ему рекомендовано амбулаторное лечение.



В этот же день в 12:05 на 17 километре автодороги Морпорт – Аэропорт 30-летняя автоледи, управляя автомашиной «Тойота Спринтер», не выбрала безопасную скорость движения, допустила занос и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной «Тойота Рав 4», которой управлял 55-летний водитель. В результате ДТП пострадала водитель автомашины «Тойота Спринтер», ей назначено амбулаторное лечение.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

