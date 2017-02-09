Камчатские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении

09.02.2017 13:24:17 (GMT+12)
В полицию Усть-Большерецка обратился генеральный директор рыбоперерабатывающей компании, который сообщил, что на его организацию было совершено разбойное нападение.
По словам заявителя, ранним утром злоумышленники в масках зашли в помещение охраны, связали сторожей, угрожая им предметом, похожим на пистолет, похитили из промышленного холодильника более полутора тонн мороженой рыбы и около 700 килограммов красной икры. Сумма ущерба составила 440 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники краевого уголовного розыска задержали пятерых подозреваемых, которыми оказались жители Петропавловска-Камчатского от 25 до 30 лет, некоторые из которых уже привлекались к уголовной ответственности.
В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере).
Отметим, что санкцией данной статьи, в частности, предусмотрено до 12 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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