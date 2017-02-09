При утере сотового блокируйте закрепленные за ним банковские счета

09.02.2017 13:21:15 (GMT+12)
В полицию обратилась жительница Елизова, у которой злоумышленники похитили деньги.
По словам заявительницы, накануне она потеряла свой сотовый телефон. Спустя несколько часов с её банковского счета было похищено восемь тысяч рублей – максимальная сумма снятия в сутки через «мобильный банк». Именно это ограничение помогло сохранить основные средства 50-летней женщины.
В настоящее время полицейскими по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Полиция еще раз напоминает гражданам, что современный мобильный телефон – это источник информации, и секретарь, и тренер, и, в том числе, кошелек с вашими сбережениями.
При утере или краже сотового, сразу позвоните по телефону, указанному на банковской карте и заблокируйте номер, к которому привязаны счета, поменяйте пароли к аккаунтам в социальных сетях – это позволит Вам избежать любых неприятностей и исключит возможность того, что Вы станете жертвой преступления.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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