И если есть в пакетах пачки сигарет...

09.02.2017 13:16:48 (GMT+12)

Накануне около 4 часов утра в магазине на пр. 50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском сработала тревожная сигнализация. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции и частного охранного предприятия задержали злоумышленника. Мужчина держал в руках большие полиэтиленовые пакеты с блоками сигарет, в карманах у него полицейские обнаружили около трех тысяч рублей, которые задержанный похитил из кассы торговой точки.



В настоящее время в отношении подозреваемого, которым оказался 33-летний житель краевой столицы, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).



Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатского

