Жителей города и края приглашают на очередное заседание клуба любителей комиксов «Амальгама»

09.02.2017 13:07:27 (GMT+12)
19 февраля в Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова состоится очередное заседание клуба любителей комиксов «Амальгама».
Тема предстоящей встречи - Доктор Стивен Винсент Стрэндж, более известный как Доктор Стрэндж – персонаж комиксов издательства Marvel Comics, супергерой, обладающий магическими силами. Дебютировав в «Серебряном веке комиксов», персонаж был задействован в собственной одноимённой серии, а также других товарах издательства.
Добавим, что на заседаниях клуба любителей комиксов «Амальгама» в неформальной обстановке проходят встречи, посвященные малоизвестным страницам истории мирового комикса, гости обсуждают любимых персонажей.
Стать участником клуба «Амальгама» может любой желающий.
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Начало встречи – в 16.00. Вход свободный.
Подробности по телефону: (4152)25-19-14.
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