Экологический праздник «День кита» пройдет в краевой библиотеке

09.02.2017 13:07:25 (GMT+12)

18 февраля в малом зале, отделе краеведения, отделе иностранной литературы и в центре развития семьи «Радуга жизни», состоится экологический праздник «День кита». Мероприятие организовано в честь Всемирного дня защиты морских млекопитающих, который отмечается во всем мире 19 февраля.



Гостей праздника ждут экологический КВН «Про китов и котов», мастер-класс по изготовлению игрушки «Голубой кит», видео-уголок Заповедника Командорский, мастер-класс отрывной аппликации «Подводный мир», выставка детских рисунков, посвященная морским млекопитающим Камчатки.



Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Начало праздника – в 12.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефону: (4152) 25-19-69

