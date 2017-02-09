Социальный отдел краевой библиотеки приглашает пенсионеров на беседу о писателе Викторе Гюго «Защитник отверженных»

09.02.2017 12:39:21 (GMT+12)
Мероприятие посвящено 215-летию со дня рождения французского писателя. Гости узнают о жизни и творчестве Виктора Гюго, увидят отрывки из экранизаций его произведений. Мероприятие пройдет в социальном отделе Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова 10 февраля. Жизнь знаменитого французского писателя была невероятно увлекательной и в то же время очень непростой. Обсудить произведения и узнать интересные факты из его биографии смогут все желающие.
Особой изюминкой встречи станет возможность посмотреть отрывки из современного драматического мюзикла Тома Хупера «Отверженные», снятого по мотивам одноименного романа Виктора Гюго. Фильм стал обладателем шести мировых кинематографических премий, в том числе и «Оскара».
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Начало встречи – в 14.30. Вход свободный.
Справки по тел. (4152) 25-23-51
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