Классику и хард-рок исполнит известный альтист Алексей Людевиг на инструменте 17 века и электроальте.

09.02.2017 12:39:19 (GMT+12)

15 февраля в колледже искусств состоится концерт альтиста Алексея Людевига (Санкт-Петербург) и Камчатского камерного оркестра им. Георгия Аввакумова под управлением Заслуженного артиста РФ Александра Гилева. Концерт носит название “Классика и классика рока”. В первом отделении прозвучит концерт для альта с оркестром Карла Стамица и концерт для скрипки и альта с оркестром в 3-х частях Макса Бруха. Во втором отделении – в искрометном исполнении Алексея Людевига на электроальте в сопровождении оркестра прозвучат популярные композиции рок-групп Led Zeppelin, Queen и Deep Purple. Стоит отметить, что Алексей Людевиг играет на альте музыку самых разных жанров, включая джаз. Концерты с разными жанрами он часто практикует на сценах по всей в России.



Алексей Людевиг родился в семье потомственных петербургских музыкантов. Родился в Ленинграде. Игре на альте учился у своего отца - Алексея Людевига-старшего, а также у Юрия Башмета и Дмитрия Шебалина. Дирижерскому мастерству учился у Мариса Янсонса. Алексей Людевиг концертировал во многих странах мира. В качестве солиста выступал с Санкт-Петербургским филармоническим оркестром, Литовским Камерным оркестром, Санкт-Петербургским оркестром «Камерата», Новосибирским филармоническим оркестром, Оркестром Берлинского радио и многими другими коллективами. Вместе с Константином Орбеляном Алексей Людевиг был художественным руководителем и создателем фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», также был художественным руководителем фестиваля «Новый серебряный век». Работал концертмейстером альтов Камерного Оркестра Лозанны, Лионской Оперы (по приглашению Кента Нагано), Камерного Оркестра Тулузы и в «Academy St.Martin in the Fields” в Лондоне. В репертуаре альтиста – сочинения, созданные на протяжении последних трех веков. Алексею Людевигу принадлежит честь громких премьерных исполнений произведений многих российских композиторов – Владислава Успенского, Сергея Слонимского, Владимира Сапожникова и других, а также произведений современных американских и французских авторов, многие из которых были написаны специально для него.



Алексей Людевиг также является основателем ансамбля «Камерные Солисты Санкт-Петербурга». После возвращения в Россию преподает в Санкт-Петербургской консерватории и Музыкальном колледже Санкт-Петербурга, продолжая выступать как солист и камерный исполнитель.



Играет на альте, созданном Антонио Мариани в 1661 году.



Начало 15 февраля в 19.00 в Камчатском колледже искусств.