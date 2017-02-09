Юридические консультации людям с ограниченными возможностями здоровья дадут в Камчатской краевой библиотеке

09.02.2017 12:39:17 (GMT+12)

Информационная встреча «Юридическая помощь» состоится 10 февраля в рамках всемирного Дня социальной справедливости. На встрече специалисты прокуратуры и Государственного юридического бюро Камчатского края дадут бесплатные консультации людям с ограниченными возможностями здоровья.



Консультации смогут получить как люди с особыми возможностями здоровья, так и их опекуны, члены семей, законные представители. Одна из целей мероприятие - знакомство посетителей с отделом социальной работы библиотеки, который активно занимается привлечением особой категории читателей в библиотеку и старается сделать ее максимально доступной и удобной для всех граждан.



В 14.00 всех гостей пригласят на просмотр фильма «Дансер», (Франция, режиссер Франк Гарсон, продюсер Люк Бессон). Это история о талантливой немой танцовщице из Индии, ее мечта танцевать на Бродвее, но из-за отсутствия возможности говорить она не проходит в финальный тур прослушивания. Но молодой ученый Исаак изобретает для нее способ выразить себя так, как она хочет…



Мероприятие организовано социальным отделом Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Начало встречи – в 12.00. Вход свободный.

Справки по тел. (4152) 25-23-51

