Владимир Илюхин и Сергей Белов обсудили проблемы предоставления банковских услуг и выдачи полисов ОСАГО на Камчатке

09.02.2017 12:19:11 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и начальник Главного управления Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации Сергей Белов обсудили проблемы обеспечения наличностью и доступа к банковским услугам жителей отдаленных и малонаселенных районов Камчатки, а также трудности, которые возникают у автомобилистов региона при получении полисов ОСАГО.



Глава региона отметил, что на Камчатке сегодня остро стоит проблема банковского обслуживания жителей отдалённых районов. В ряде населённых пунктов края оно отсутствует полностью. При этом пенсии, пособия и зарплаты перечисляются людям на карточные счета.



«Это сегодня актуально не только для Камчатки, но и для других регионов Дальнего Востока, но самим субъектам и кредитным учреждениям эту проблему не решить. Здесь нужно думать в масштабах Российской Федерации, запускать пилотные проекты для дальневосточных территорий или создавать государственную программу. Решать задачу необходимо. Люди должны получать равный доступ ко всем услугам вне зависимости от места их проживания. Работать в отдалённых районах сложно, логистика непростая, погодные условия могут вносить свои коррективы, но население наличными деньгами должно быть обеспечено. Конечно, хотелось бы, чтобы вы эту проблему на своём уровне подняли с учётом того, что она общая для всего Дальнего Востока», - сказал Владимир Илюхин.



Сергей Белов подчеркнул, что решение любых проблем территории должно происходить во взаимодействии с местными властями, а также при непосредственном участии кредитных организаций. По его словам, обеспечения стабильной работы банковского сектора на территории всех населённых пунктов – приоритетная задача Дальневосточного главного управления ЦБ РФ.



«Мы сейчас хотим получить реальную картину с теми местами или белыми пятнами, где есть проблемы с предоставлением банковских услуг. И, конечно, здесь должны быть задействованы кредитные организации, потому что это их филиальная сеть», - сказал Сергей Белов.



В ходе встречи также обсуждались проблемы, возникающие с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств на Камчатке. В последние годы многие компании отказались от предоставления услуг ОСАГО, создав серьёзный дефицит на этом рынке. Участники встречи отметили, что одним из вариантов решения сложившейся проблемы может стать проект «Единый агент Российского союза автостраховщиков», успешно действующий в ряде регионов страны. Планируется, что он будет распространён и на Камчатский край. Кроме того, улучшить ситуацию призвана выдача электронных полисов ОСАГО, которая стала обязательной для страховщиков в России с 1 января 2017 года.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.



