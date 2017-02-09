Срочно в номер: землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки

09.02.2017 11:31:22 (GMT+12)

Срочно в номер: землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,3произошло в Тихом океане у побережья Камчатки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Утром 9 февраля в акватории Тихого океана зафиксировано сейсмособытие. Магнитуда составила 4,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 150 км юго-восточнее Петропавловска - Камчатского, расстояние до береговой линии 100 км", - говорится в сообщении.

Глубина залегания очага составила 60 км под морским дном. Сейсмособытие в населенных пунктах не ощущалось. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

(ТАСС).

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